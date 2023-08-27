Полуторагодовой запас сена планируется заготовить в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в этом году планируется заготовить полуторагодовой запас сена. Вопросы подготовки кормов для сельскохозяйственных животных обсудили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подготовка кормов для сельскохозяйственных животных находится на особом контроле.

По словам руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайына Сарсембая, всего планируется заготовить 2,8 млн тонн сена – это полуторагодовой запас. На сегодня план выполнен на 91,7%. Всего по области в сенокосе, который близок к завершению, задействовано 10,8 тысяч единиц сельхозтехники.

Также был рассмотрен вопрос по уборке урожая. В текущем году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила 747,1 тысяч га, в том числе зерновых - 439,8 тысяч га, масличных - 56,8 тысяч га, кормовых культур - 239,4 тысяч га, картофеля - 6 тысяч га и овощебахчевых - 5,1 тысяч га.

75,7% посевов приходится на 4 района области - Айтекебийский, Каргалинский, Мартукский и Хромтауский.

По словам Кусаина Сарсембая, техники, необходимой для проведения уборочных работ, достаточно. Выделено 14 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. Согласно поручения Правительства, проведены работы по снижению цен на дизтопливо до 250 тенге.

На сегодня урожай собран на 54 тысячах гектаров. Массовые уборочные работы начнутся в текущей декаде августа.

В числе проблемных вопросов – порча посевов сайгаками. На сегодня по области от потравы сайгаков уже пострадало в общей сложности около 16 тысяч гектаров посевных площадей. Аграрии просят о возмещении убытков.