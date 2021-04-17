Полуторагодовалую девочку избили в Алматы: полиция изучает дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из детских образовательных центров избили полуторагодовалую девочку. В департаменте полиции города прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила основатель фонда «НеМолчиKz» Дина Тансари в своем Facebook, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма.

«Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить», - написала она.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и находится в производстве управления полиции Жетысуского района.

«В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действий и экспертные исследования, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - отметили в департаменте полиции города.

Фото: facebook.com/dina.tansari