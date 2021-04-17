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    15:19, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Полуторагодовалую девочку избили в Алматы: полиция изучает дело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из детских образовательных центров избили полуторагодовалую девочку. В департаменте полиции города прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила основатель фонда «НеМолчиKz» Дина Тансари в своем Facebook, у ребенка множественные побои и черепно-мозговая травма.

    «Директор утверждает, что это сделал другой такой же ребенок! Сложно в это поверить», - написала она.

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследование по ст.141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) и находится в производстве управления полиции Жетысуского района.

    «В рамках следствия будут проведены соответствующие процессуальные действий и экспертные исследования, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - отметили в департаменте полиции города.


    Фото: facebook.com/dina.tansari


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