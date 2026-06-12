Полупустые трибуны на втором матче ЧМ-2026 по футболу: названы причины

В Мексике прошли первые два матча чемпионата мира по футболу. Если первая игра прошла при аншлаге, то второй матч Южная Корея — Чехия состоялся при полупустых трибунах, передает агентство Kazinform.

Второй по счету матч группы A между сборными Южной Кореи и Чехии прошел при полупустых трибунах стадиона. В эфире телевизионных трансляций было отчетливо видно большое количество свободных мест, особенно на центральных секторах.

Говоря о причинах такого явления, можно отметить высокую стоимость билетов на игры мирового футбольного первенства 2026 года. ФИФА на матчи группового этапа без участия топ-сборных установила высокие цены на билеты. При этом организаторы понимали риски незаполненных арен еще до старта турнира, говорят в футбольном сообществе. Поэтому накануне ЧМ-2026 цены на некоторые категории билетов начали экстренно снижать, однако это не исправило ситуацию глобально.

Прогнозы на следующие игры не такие радужные, как кажется. Проблема пустых кресел рискует повториться. На данный момент на первый матч сборной США против Парагвая до сих пор остаются нераспроданными тысячи билетов.

Говоря о самом матче между сборными Южной Кореи и Чехии, можно отметить: несмотря на пустые трибуны, игра выдалась боевой — Южная Корея одержала волевую победу над Чехией со счетом 2:1. На гол чеха Ладислава Крейчи корейцы ответили точными ударами Хван Ин Бома и О Хюн-Гю.

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