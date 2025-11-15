Полуфинал Silk Way Star уже завтра

Это полуфинал музыкального конкурса — а значит, ставки для артистов становятся максимально высокими. В этом выпуске участников ждет новое необычное испытание: они выйдут на сцену вместе со звездами казахстанской эстрады. Дуэты с Белуччи, AZ, Ардак Балажановой, Жаркынай Ханайым: конкурсантам Silk Way Star предстоит не только удержать свою индивидуальность, но и органично слиться со стилем приглашенного артиста.

Напомним, в прошлом эпизоде лучшей стала Язмин Азиз из Малайзии. На втором месте — представитель Армении Саро Геворгян. Тройку лидеров замкнул Чжан Хэсюань из Китая. Свое участие едва не завершил Фахриддин Хакимов из Таджикистана: но своим правом вето воспользовался член жюри из Китая и оставил артиста в проекте. На этом страны-организаторы проекта — Казахстан и Китай — свое право вето исчерпали.

Между тем в конкурсе остались восемь участников. А определят «Звезду шелкового пути» уже совсем скоро: до завершения музыкального шоу осталось всего два эпизода. Какие номера выведут артистов к победе, а кому предстоит покинуть проект? Смотрите каждую субботу в 20:00 на Jibek Joly.