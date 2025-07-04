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    13:55, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Получивший травму на производстве экибастузец отсудил 5 млн тенге

    Мужчине, работавшему монтером пути на ТОО «Богатырь Комир», установили третью группу инвалидности без срока переосвидетельствования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    В Павлодарском областном суде рассказали, мужчина получил травму весной 2012 года. При рубке леса отлетел осколок в глаз и монтер пути потерял зрение. Трудовые инспекторы провели расследование и определили 100-процентную вину работодателя. 

    — Мужчине была установлена III группа инвалидности без срока переосвидетельствования. Также определена утрата 55% профессиональной трудоспособности и 50% — общей трудоспособности. На обращение пострадавшего согласительная комиссия ответила, что возмещение морального вреда не входит в сумму компенсации, — сообщили в пресс-службе  областного суда.

     Пострадавший сотрудник в итоге решил обратиться в суд с требованием выплатить ему возмещение морального вреда. В первой инстанции иск экибастузца удовлетворили и обязали ТОО выплатить 5 миллионов тенге. Однако юристы предприятия подали апелляционную жалобу, требуя сумму уменьшить.

    — Согласно пункту 2 статьи 952 Гражданского кодекса, при определении размера компенсации морального вреда учитываются субъективная оценка потерпевшего, тяжесть последствий и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Павлодарский областной суд, исследовав материалы дела, признал решение суда первой инстанции обоснованным, указав, что сумма компенсации соответствует критериям разумности и справедливости, — добавили в пресс-службе суда.

    Решение первой инстанции оставили без изменения. Постановление вступило в законную силу.

    Напомним, в Экибастузе медики не смогли спасти женщину, пострадавшую во время урагана. 

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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