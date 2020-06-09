Получивших огнестрельное ранение мужчин готовят к операции в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде врачи готовят к операции двоих мужчин, которые сегодня были ранены во время конфликта в ЖК «Green City Park». Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили врачи клиники им. Х. Макажанова, у мужчин ранены голени. У одного пострадавшего - одна нога, у второго - обе. Сейчас обоих пациентов готовят к операции.

«В нашу клинику поступили двое мужчин 1989 и 1988 г.р. с огнестрельными ранениями нижних конечностей и с переломами в области ранении. Состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести. Готовятся на оперативное вмешательство. Переломы возникли в результате попадания пули в нижнюю конечность, ранение голени. Других повреждений на данный момент не отмечается. Больные были обследованы и проведены другие инструментальные методы исследования, чтобы исключить повреждение сосудов и нервов. На данный момент они находятся под наблюдением дежурных врачей», - прокомментировал Ерик Шонбаев.

Напомним, сегодня в ЖК «Green City Park» в Караганде произошел конфликт между тремя мужчинами. В результате один из них выстрелил в своих оппонентов. Личный состав ДП области разыскивает подозреваемого.