Получившая миллионную вакцину от КВИ женщина рассказала о своем самочувствии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка Самал Окапова, ставшая миллионной получившей прививку против коронавируса жительницей города, рассказала о самочувствии и призвала всех пройти вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья города сообщили, что пациентка получила вакцину «QazVac». Она прикреплена к №22 поликлинике. Несмотря на то, что алматинка имеет в анамнезе ДЦП, она была решительно настроена защитить себя от коронавируса.

«Я получила вакцину добровольно. Меня никто не заставлял. Я пришла в поликлинику утром и полчаса после вакцинации находилась под наблюдением врача. Переживала, что аллергия будет, но в результате ничего не заметила. Я хорошо себя чувствую. Я рада, что стала миллионным человеком, которому сделали прививку. Я призываю всех вас пройти вакцинацию», - приводит слова Самал Окаповой пресс-служба УОЗ.

В управлении напомнили, что акция по урегулированию эпидемиологической ситуации COVID-19 в Алматы посредством вакцинирования населения стартовала с 1 февраля 2021 года. В первую очередь были вакцинированы медицинские работники, а также люди, деятельность которых связана с работой с населением.

Всего за весь период с 1 февраля по 7 ноября 2021 года в городе вакцинировано первым компонентом 1 002 324 человека, вторым компонентом - 940 084 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 121 018 человек.

«Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционирует 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города», - добавили в УОЗ.

В пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины. Одновременно проводится подготовка к приёму вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала.

Ранее аким Алматы сообщил, что миллионным жителем города, получившим прививку против коронавируса, стала Самал Окапова.