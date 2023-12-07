Получить лицензию адвоката, нотариуса и судебного эксперта в Казахстане стало проще

Получение лицензии адвоката, нотариуса, частного судебного исполнителя, судебного эксперта и патентного поверенного стало более эффективным и удобным, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Аттестационная комиссия, ранее ответственная за выдачу лицензий на адвокатскую и нотариальную деятельность, частного судебного исполнителя, судебного эксперта и патентного поверенного была упразднена. Вместо этого внедрен компьютерный тест, сокращающий время процесса с нескольких месяцев до одного. Эти изменения не только сделали процедуру получения лицензии более доступной, но и повысили ее прозрачность и удобство для заявителей, — сообщили в минюсте.

В ведомстве пояснили, что теперь лицензию можно получить в течение всего одного месяца, что существенно сократило временные затраты на этот процесс.