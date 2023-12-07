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    22:53, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Получить лицензию адвоката, нотариуса и судебного эксперта в Казахстане стало проще

    адвокат
    Фото: prostooleh/Freepik

    Получение лицензии адвоката, нотариуса, частного судебного исполнителя, судебного эксперта и патентного поверенного стало более эффективным и удобным, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Аттестационная комиссия, ранее ответственная за выдачу лицензий на адвокатскую и нотариальную деятельность, частного судебного исполнителя, судебного эксперта и патентного поверенного была упразднена. Вместо этого внедрен компьютерный тест, сокращающий время процесса с нескольких месяцев до одного. Эти изменения не только сделали процедуру получения лицензии более доступной, но и повысили ее прозрачность и удобство для заявителей, — сообщили в минюсте.

    В ведомстве пояснили, что теперь лицензию можно получить в течение всего одного месяца, что существенно сократило временные затраты на этот процесс.

    — Упразднение аттестационной комиссии стало еще одним шагом в сторону цифровизации системы лицензирования в сфере юстиции. Этот успешный опыт внедрения компьютерного тестирования в настоящее время распространяется на всю республику, что позволяет масштабировать проект и обеспечивать эффективность процесса лицензирования, — добавили в минюсте.

    Теги:
    Минюст Закон и право Суды
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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