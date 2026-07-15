Получить госуслугу станет проще: в Казахстане меняют правила

С июля 2026 года в Казахстане вступит в силу ряд изменений в сфере оказания государственных услуг. Одним из главных нововведений станет запрет на отказ в предоставлении услуги из-за формальных ошибок в заявлении или неполного пакета документов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане изменят правила оказания государственных услуг. Новые нормы предусмотрены законами, которые Президент подписал 19 мая 2026 года. Большинство изменений начнет действовать уже в июле.

Главное нововведение — казахстанцам больше не смогут отказать в получении госуслуги только из-за ошибок в заявлении или неполного пакета документов. Вместо отказа человеку дадут время исправить недочеты и донести необходимые бумаги.

Также появится «Цифровой лист ожидания». Если при подаче заявления возникнет технический сбой, гражданину не придется заново вставать в очередь и подавать документы повторно.

Кроме того, ответственность за оказание одной государственной услуги будет распределена между всеми госорганами, которые участвуют в этом процессе. Это должно помочь лучше контролировать сроки и качество работы.

Еще одно изменение касается отказов. Если госорган откажет в оказании услуги, он будет обязан сразу указать все причины, а не сообщать их по одной.

Ранее сообщалось о том, что госакты на земельные участки перестали выдавать в ЦОНах.