Госакты на земельные участки перестали выдавать в ЦОНах

С 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки полностью переведена в онлайн. Теперь подать заявление можно только через портал eGov.kz, передает агентство Kazinform.

Изменения вступили в силу в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РК.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу по выдаче государственного акта на земельный участок, заполнить необходимые сведения и подписать заявление одним из доступных способов электронной идентификации. После рассмотрения заявления результат будет доступен в личном кабинете пользователя.

Как отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, ранее для получения государственного акта гражданам необходимо было лично обращаться в ЦОН, однако сегодня такая необходимость практически отсутствует, поскольку 96% заявлений уже подаются в онлайн-формате.

— С 12 июля процесс полностью переведен в цифровой формат. Теперь достаточно подать заявление на портале eGov.kz, подписать его ЭЦП и получить готовый документ в Личном кабинете. По аналогичному принципу ведется цифровизация ТОП-10 наиболее востребованных госуслуг. Уже сегодня этот подход демонстрирует ощутимые результаты, и нагрузка на операторов ЦОНов снизилась на 30%, что позволило сотням тысяч граждан получать госуслуги быстрее, без необходимости посещения ЦОНов и ожидания в очередях», — отметил Ростислав Коняшкин.

В настоящее время в онлайн-формате также доступны выдача технического и дубликата кадастрового паспорта на недвижимость, получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, выпуск водительских удостоверений, выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам и ряд других государственных услуг.

При этом граждане, не имеющие возможности оформить услугу самостоятельно, могут воспользоваться зонами самообслуживания в ЦОНах.

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