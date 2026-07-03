ЦОН по принципу Apple Store открылся в Астане

Основной акцент здесь сделан на самостоятельном оформлении государственных услуг, а сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» выступают в роли консультантов, помогая гражданам ориентироваться в цифровых сервисах.

С работой нового офиса сегодня ознакомился заместитель Премьер-Министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Председатель Правления госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев представил ему концепцию Smart Point и функциональные зоны офиса. Также были продемонстрированы цифровые решения для самостоятельного получения услуг.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

— Важно формировать новую модель предоставления государственных услуг на базе цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Такие форматы, как Smart Point, демонстрируют новый подход к работе центров обслуживания населения. Сегодня ключевой задачей является масштабирование этой модели, поскольку она напрямую влияет на качество и доступность государственных услуг для граждан и бизнеса, — подчеркнул Жаслан Мадиев.

В Smart Point услугополучатели могут воспользоваться компьютерами для онлайн-оформления государственных услуг, мультиагентной ИИ-платформой eGovGPT, работающей в формате диалога: система подбирает необходимую государственную услугу и помогает оформить ее онлайн, а также подать заявку на получение удостоверения личности или паспорт через терминал документирования. Кроме того, в новом цифровом офисе предусмотрены учебный класс для обучения работе с цифровыми сервисами и комфортная зона ожидания. Одной из ключевых особенностей Smart Point стала зона выдачи с круглосуточным доступом. Здесь граждане могут получить готовые документы через постамат.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

— Smart Point — это часть нашей последовательной работы по развитию современных форматов обслуживания населения. Мы стремимся создать условия, при которых цифровые технологии становятся естественной частью получения государственных услуг. Именно поэтому мы продолжаем развивать такие пространства, где в центре внимания находятся комфорт, доступность и потребности граждан, — отметил председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Отметим, что граждане могут оформлять услуги в Smart Point по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Кунаева, 2А.

На сегодняшний день Smart Point нового формата уже функционируют в городах Жезказган и Туркестан.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

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