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Получателей субсидий в сельском хозяйстве наделят встречными обязательствами - Минсельхоз

3 Декабря 2021 12:16
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Получателей субсидий в сельском хозяйстве наделят встречными обязательствами - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Система субсидирования в сельском хозяйстве будет реформирована. Об этом заявил глава МСХ РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Система субсидирования будет реформирована, прежде всего, за счет упрощения ее механизмов и оптимизации направлений, обеспечения равного доступа для всех субъектов», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, по словам министра, субсидии будут направлены на достижение конечного результата. Также вводится норма, при которой получатели субсидий принимают соответствующие встречные обязательства для достижения конкретных индикативных показателей.

Кроме того, вопрос дальнейшего совершенствования механизма предоставления субсидий будет реализован через внедрение новой платформы цифровизации.

В целях исполнения этих мер в Министерстве создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, в том числе антикоррупционной службы.

«В целом, работа по совершенствованию механизмов субсидирования позволит нам оценить его влияние на экономику, минимизировать влияние человеческих факторов на процессы получения субсидий, а также добиться формирования системы, позволяющей сохранить стабильность и преемственность государственной поддержки», - резюмировал Ербол Карашукеев.

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#Сенат   #Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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