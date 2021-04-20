Получатель взятки, посредник и взяткодатель наказаны в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Троих фигурантов дела о взятке осудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 марта 2021 года окончено с направлением в суд в порядке ст.617 ч.4 УПК РК досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, - пояснила представитель департамента Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области Гульназ Бахытжанкызы. - Через посредника, в роли которого выступил сотрудник поликлиники №5 города Тараза, он получил взятку в размере 100 тысяч тенге от жителя Жамбылской области за оказание содействия в продлении срока второй группы инвалидности для отца сотрудника поликлиники №5».

В результате своевременных и оперативных мероприятий Антикоррупционной службы исполняющий обязанности руководителя департамента признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.1 УК РК (Получение взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы взятки в сумме 2 500 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №5 признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.368 ч.1 УК РК (Посредничество во взяточничестве). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10-кратной суммы взятки в размере 1 000 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

За дачу взятки виновному в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.367 ч.1 УК РК, жителю Жамбылской области назначено наказание в виде штрафа в размере 10-кратной суммы взятки в размере 1 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщили в Антикоррупционной службе по Жамбылской области.