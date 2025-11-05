Получать отсрочку по платежам смогут налогоплательщики с небольшой задолженностью — Минфин РК

— В новом Налоговом кодексе есть поправки, связанные с изменением сроков исполнения налоговых обязательств. Налогоплательщикам, объем налоговых обязательств которых не достигает 1,5 тысячи месячных расчетных показателей (5,8 млн тенге), разрешается изменять срок обязательств без залога. Иначе говоря, налогоплательщики, задолженность которых не достигает 5,8 миллиона тенге, могут изменять срок уплаты без предоставления залога, — сказала А.Ескалиева на странице ведомства в Instagram.

Согласно действующему Налоговому кодексу для изменения срока исполнения налоговых обязательств необходимо в обязательном порядке предоставлять имущественный залог или банковскую гарантию.

— У налогоплательщика, который хочет воспользоваться правом изменить срок уплаты без залога, не должно быть других не выплаченных налоговых задолженностей, по которым есть отсрочка. Необходимо, чтобы не было обязательного уведомления налогоплательщику из налоговых органов о неуплаченных налогах. У налогоплательщика не должна быть приостановлена предпринимательская деятельность, — пояснила А.Ескалиева.

Если, в соответствии с действующим Кодексом, налогоплательщик, получивший разрешение на отсрочку платежей в течение последних 3 лет и нарушивший график платежей, лишается разрешения, то в новом Кодексе этот срок установлен в 2 года. С 2026 года срок рассмотрения таких обращений сокращается с 20 рабочих дней до 10 рабочих дней.

Следует отметить, что для налогоплательщиков, испытывающих временные финансовые трудности, предусмотрены две формы изменения срока исполнения налогового обязательства: отсрочка с единовременной уплатой до шести месяцев и рассрочка с периодом уплаты от трёх месяцев до трёх лет.