Получат ли пенсионеры дополнительную матпомощь - ответ Минтруда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали фейком информацию о том, что всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, передает МИА «Казинформ».



«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что в соответствии с постановлением Правительства РК всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности. Так как постановление о дотационной финансовой помощи Правительством РК не принималось, данная информация носит фейковый характер», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что местными исполнительными органами в соответствии с законом «О жилищных отношениях» за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям (гражданам) предоставляется жилищная помощь для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов.

Подать документы на назначение жилищной помощи можно через портал egov.kz или в центре обслуживания населения.