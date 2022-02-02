Полтора миллиарда тенге направят на стабилизацию цен в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Туркестанской области в этом году планируется выделить 1,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены в Стабилизационный фонд на приобретение продовольственных запасов и финансирование крупных торговых точек проектом «Оборотная схема». Об этом на брифинге сообщила директор департамента стабилизационного фонда Лаура Жанасбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

На сегодняшний день в стабилизационном фонде имеется около 3 тыс. тонн товаров на сумму 320,9 млн тенге.

По словам Лауры Жанасбаевой, в другие районы области в торговые точки поставляются товары из стабилизационного фонда.

«На территории города Туркестана по сниженным ценам реализуются 18 продовольственных товаров в 13 социальных магазинах и пяти торговых домах. Так, цены на картофель и морковь - 100 тенге, лук - 70 тенге, соль - 42 тенге, рис - 265 тенге, рожки - 200 тенге, сахар – 315 тенге, мука - 150 тенге, масло подсолнечное - 720 тенге, гречка - 480 тенге, яйца - 34 тенге, курица - 870 тенге, капуста – 110 тенге, социальный хлеб - 70 тенге. Кроме того, с торговой сетью «Магнум», имеющей филиал в Туркестане, заключено соглашение о снижении торговой надбавки к СЗПТ с 15% до 10%», - сказала директор департамента стабилизационного фонда.

Также в ходе брифинга руководитель областного управления предпринимательства и торговли Нурбакыт Иманкулов отметил, что цены на социально значимые продовольственные товары находятся под строгим контролем. Также сообщается, что на крупных рынках области имеется полутора-двухмесячный запас социально значимых продовольственных товаров.

Заведующий отделом областного управления сельского хозяйства Бакдаулет Тлеуов сообщил, что уже в этом году в областном центре прошли девять ярмарок продовольственных товаров. Стоит отметить, что каждую пятницу на ярмарке продовольственных товаров «Экобазар» (у нового автовокзала при въезде в Туркестан) товары реализуются по ценам ниже рыночных.



