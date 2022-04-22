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    22:53, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Полтора центнера карасей погибло в озере в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два факта замора рыбы в озерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента экологии, в озере Пруд, у села Пресновки Кызылжарского района, погибло 150 кг карася. Второй факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовое, у села Арыкбалык Айыртауского района. Оба водоема находятся в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов.

    «Для выяснения причины гибели рыб на место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и ветеринарной службы районов. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов. Акиматы сельских округов организовали сбор и утилизацию погибшей рыбы», - проинформировали в департаменте.

    Напомним, на этой неделе в регионе уже происходили два замора рыбы. Один произошел на озере Бугровое, второй - на реке Чаглинка.


    Теги:
    Экология Северо-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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