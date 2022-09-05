Полтонны продовольствия собрали за сутки в Актау для пострадавших костанайцев

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С открытием пункта приема гуманитарной помощи для костанайцев, пострадавших при пожаре, в Мангистауской области собрали полтонны продовольствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

В частности, собрано 10 мешков муки, 100 кг макаронных изделий, 40 литров подсолнечного масла, 30 кг соли, 10 мешков гречки, 5 мешков риса, 20 банок консервированного мяса, 6 мешков сахара, 20 кг чая, 6 коробок сладостей и химических предметов домашнего обихода и одежды.

«Мы, мангистауская молодежь, общественники, не могли спокойно смотреть на эту ситуацию и открыли гуманитарные пункты для оказания помощи. Они открылись в зданиях партии AMANAT по всей стране. Мангистауцы, как только услышали это сообщение, отреагировали сразу. На сегодняшний день в пяти районах и двух городах Мангистауской области функционируют приемные пункты. За сутки было собрано около полтонны продовольствия и одежды. Мы проводим отбор», - сообщил председатель Мангистауского областного филиала «Жастар рухы» Абзал Марат.

Работа по сбору гуманитарной помощи будет продолжена. Пункт приема помощи в Актау расположен в 17 микрорайоне, на 1 этаже здания 50/1. Время приема гуманитарной помощи с 9:00 до 20:00.