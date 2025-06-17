Польша строит свою первую оффшорную ветряную электростанцию

Польша, страна с населением в 36 миллионов человек, которая в свое время получала большую часть электроэнергии за счёт угля, а сейчас является ротационным председателем ЕС, пытается уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива.

Поскольку многие шахты становятся нерентабельными, а старая инфраструктура приходит в упадок, правительство премьер-министра Дональда Туска запланировало постепенное закрытие угольных предприятий на юге страны. В то время как угольные регионы страны смиряются с этой переменой, север Польши, прилегающий к Балтийскому морю, переживает бум.

Игнаций Немчицкий, заместитель министра канцелярии, проинформировал нескольких брюссельских журналистов на борту пассажирского судна Jantar. Он сказал Euronews, что ветряная электростанция должна иметь жизненный цикл до 30 лет и стать важной частью энергетического перехода.

«В интересах польской экономики инвестировать в возобновляемые источники энергии, атомную энергетику и газ, чтобы стабилизировать энергосистему», - сказал И. Непмчицкий в интервью Euronews.

Расположенная в 23 километрах от северного побережья вблизи Хочево и Лебы, ветряная электростанция является одним из самых передовых проектов в области возобновляемой энергетики в польской экономической зоне. Ожидается, что конечная установленная мощность проекта достигнет 1140 МВт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,5 миллиона польских домохозяйств.

Возобновляемые источники энергии будут лишь одной из составляющих польского энергобаланса. Планы по строительству первой в истории страны атомной электростанции, которая также будет расположена на северном побережье Балтийского моря, были разработаны ещё при прежнем правительстве партии «Право и справедливость» (PiS) и продолжены нынешней правящей коалицией премьер-министра Дональда Туска.

Нимчицкий рассказал Euronews, что рассматривается возможность реализации второго ядерного проекта, и Польша внимательно следит за Канадой, которая экспериментирует с первой в истории мини-атомной станцией, известной как малый модульный реактор (SMR). Потенциально SMR могут производить до 300 МВт (э) энергии на блок.

«В ближайшие 15 лет мы увидим значительные изменения в энергетическом балансе Польши, — сказал И. Немчицкий. — Ядерная энергетика станет новой базовой, а возобновляемые источники энергии и газ обеспечат гибкость и стабильность».