Польша переходит на четырехдневную рабочую неделю

Работники совместно с работодателями смогут выбрать один из трех вариантов:

Четыре рабочих дня в неделю (зарплаты останутся прежними)

Рабочий день будет сокращен с 8 до 6 часов

Дополнительный отпуск

Полностью принять этот закон планируется к ноябрю 2027 года.

Этот тест не ударит по карману работодателей: компании и государственные учреждения получают до 1 млн злотых за изменение своего рабочего графика. Общий бюджет проекта на первый год составляет 10 миллионов злотых.

Утверждается, что сокращение рабочего времени официально выгодно, например, во Франции ВВП вырос на 81%.