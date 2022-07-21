21 Июля 2022 13:42

Положительная динамика по птицеводческой отрасли наблюдается в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал Форум Евразийской птицеводческой ассоциации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан, одной из динамично развивающихся отраслей животноводства является птицеводство. На сегодняшний день в республике насчитывается 56 птицефабрик», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

По словам вице-министра в текущем году наблюдается положительная динамика по всем показателям птицеводческой отрасли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Благодаря мерам государственной поддержки на сегодняшний день обеспеченность собственным производством пищевого яйца составляет 101%. По мясу птицы показатель обеспеченности увеличился с 50% до 65%», - добавил Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что птицеводы просят возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене. Как отметил Руслан Шарипов, без государственной поддержки сейчас трудно развивать отрасль птицеводства.

«Решение – это только государственная поддержка. Чтобы строили племрепродукторы в первом порядке. У нас был институт птицеводства, этот институт стоит в Каскелене, в поселке Мирный. Мы все требуем, чтобы обратно возродить его», - сказал Руслан Шарипов.