Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Положительная динамика по птицеводческой отрасли наблюдается в этом году в Казахстане
21 Июля 2022 13:42

Положительная динамика по птицеводческой отрасли наблюдается в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал Форум Евразийской птицеводческой ассоциации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан, одной из динамично развивающихся отраслей животноводства является птицеводство. На сегодняшний день в республике насчитывается 56 птицефабрик», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

По словам вице-министра в текущем году наблюдается положительная динамика по всем показателям птицеводческой отрасли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Благодаря мерам государственной поддержки на сегодняшний день обеспеченность собственным производством пищевого яйца составляет 101%. По мясу птицы показатель обеспеченности увеличился с 50% до 65%», - добавил Айдарбек Сапаров.

Ранее сообщалось, что птицеводы просят возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене. Как отметил Руслан Шарипов, без государственной поддержки сейчас трудно развивать отрасль птицеводства.

«Решение – это только государственная поддержка. Чтобы строили племрепродукторы в первом порядке. У нас был институт птицеводства, этот институт стоит в Каскелене, в поселке Мирный. Мы все требуем, чтобы обратно возродить его», - сказал Руслан Шарипов.


Новости по теме
Покрыть внутренние потребности по мясу птицы планируют в РК к 2025 году
Птицефабрики закупят 150 тыс. тонн пшеницы по льготной цене - Минсельхоз РК
Сколько племенных птицеводческих репродукторов мясного направления работает в РК
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Субсидирование производства пищевого яйца возродили в Казахстане
Покрыть внутренние потребности по мясу птицы планируют в РК к 2025 году
Птицефабрики закупят 150 тыс. тонн пшеницы по льготной цене - Минсельхоз РК
Сколько племенных птицеводческих репродукторов мясного направления работает в РК
Казахстан обеспечивает внутренние потребности яйцом на 100%
Возродить деятельность Института птицеводства в Каскелене просят работники отрасли
Казахстанские птицеводы испытывают трудности в связи с удорожанием кормов
Минторговли РК призывает ускорить заключение контрактов на поставку урожая 2022 года
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив