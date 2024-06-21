Положения 7 законов Казахстана были признаны несоответствующими Конституции - Эльвира Азимова

В связи с несоблюдением конституционных норм положения семи законов и одного нормативного постановления Верховного Суда признаны не соответствующими Конституции. Об этом сообщила в ходе своего послания на совместном заседании палат Парламента глава Конституционного суда Эльвира Азимова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Азимова отметила, что конституционно закрепленные права и свободы человека и гражданина должны определять содержание законов и иных нормативных правовых актов. Однако, по ее словам, обозначенные конституционные требования не всегда соблюдаются участниками нормотворческого процесса.

Так, в связи с несоблюдением конституционных норм положения семи законов и одного нормативного постановления Верховного Суда были признаны не соответствующими Конституции. Это:

положение пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса в части установленного размера государственной пошлины за подачу исковых заявлений и при подаче административных исков как приводящее к ущемлению и ограничению конституционного права на судебную защиту;

положения подпункта 6) и подпункта 14 пункта 3 статьи 16 закона о государственной службе, подпункта 11) пункта 2 статьи 38 закона о воинской службе и статусе военнослужащих, подпункта 9) пункта 2 статьи 6 закона о правоохранительной службе в части установления бессрочного запрета на поступление на госслужбу в связи с несоблюдением соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления;

статья 13 закона о противодействии коррупции в части установления ограничения конституционного права на свободу предпринимательской деятельности в связи с отсутствием четко определенной правовой привязки к конституционно определенным целям такого ограничения;

части третья, пятая и подпункт 1) части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса в части установления разного количества краткосрочных и длительных свиданий с родственниками для осужденных, лишенных свободы на основании вступившего в силу приговора суда;

положение нормативного постановления Верховного Суда 2 в части установления императивного требования о представлении заключения молекулярно-генетической экспертизы при обращении в суд с заявлением об усыновлении как ограничивающее конституционное право на обращение в суд и не отвечающее обязательству государства наилучшего обеспечения интересов ребенка;

положение части первой статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения полномочий защитника представлять права и интересы осужденного в кассационном производстве и на стадии исполнения приговора как ограничивающее конституционное право на защиту.

Сегодня, по словам Азимовой, выявленные правовые противоречия устранены в двух законах и нормативном постановлении Верховного суда. По вопросам, касающимся государственной службы и ее особенных видов, противодействия коррупции, а также полномочий защитника в кассационном производстве соответствующие законопроекты находятся на стадии рассмотрения в стенах Парламента.