Положение в городе улучшается, но работы еще много – Президент РК об Алматы

12 Декабря 2022, 16:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подытожил выступление акима Алматы Ерболата Досаева на расширенном заседании Правительсва РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положение в городе улучшается, но работы еще много», - сказал Глава государства.

В своем выступлении градоначальник сообщил, что в Алматы в 2023 году запланирован запуск 7 малых промышленных парков, создание венчурного фонда креативных индустрий, финансирование порядка 2,6 тысяч проектов в приоритетных направлениях на сумму 40 млрд тенге. Ожидается привлечение 1,5 трлн тенге инвестиций.

Также будет начато строительство 22 школ на 37 100 ученических мест. На повышение доступности и качества медицинских услуг в следующем году предусмотрено 31,5 млрд тенге. В рамках развития транспортной инфраструктуры будет закуплено 300 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов и установлено 80 остановок. Будет проведен средний ремонт 200 км дорог, обустройство 30 км тротуаров, а также завершение 2 транспортных развязок (ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, Саина – Монке би).

Ранее аким заявлял, что инфраструктура города, разрушенная в ходе январских событий, полностью восстановлена. Начато строительство современного медиацентра на месте здания телеканала «Казахстан» с завершением до конца 2023 года.

По словам Ерболата Досаева, инфляция в Алматы в следующем году будет находиться в коридоре 10-12%.