Положение лесного хозяйства страны – плачевное - Гани Назарбек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член партии зеленых «BAITAQ» Гани Назарбек в эфире телеканала Jibek Joly рассказал о текущем положении лесного хозяйства страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом можно назвать плачевным положение лесного хозяйства страны, так как, в первую очередь, возникают вопросы о социальном положении сотрудников лесничества. Во-вторых, это вопросы технико-материального обеспечения. Мы не готовы к таким масштабным пожарам, то есть, не готовы ни лесники, ни сотрудники ЧС. Думаю, в скором времени мы потеряем профессиональных работников леса. Потому что, та политика, которую ведем сейчас, приведет к тому, что молодежь не будет приходить учиться и работать в эту сферу. Даже сейчас те, кто окончил вуз в направлении лесного хозяйства, уходят в другие сферы. Все связано с социальным положением», - прокомментировал член партии зеленых Гани Назарбек.

По его словам, сообщалось, что с 1 июня повысят зарплату сотрудникам лесничества.

«Например, сотрудники лесничества зарабатывают сейчас 60 тысяч тенге. Их даже не обеспечивают спецодеждой. А эпицентре пожара температура может достичь тысячи градусов, если даже не больше. Как без спецодежды в таких условиях можно тушить пожар? Лесников берут на работу только во время сезона на определенное время: на месяц либо полмесяца. В следующем году даже половина из них не приходит работать. Они не проходят подготовку. У них нет спецодежды, спецтехники. Таким образом мы не сможем сохранить лесное хозяйство в том положении, которое у нас сейчас есть. Это случилось и в прошлом году, и в этом году повторяется. В следующем году могут быть и посильнее пожары, потому что сейчас показатель глобального потепления температуры растет из года в год. Наступает засуха. А мы не готовы ни к засухе, ни к потеплению температуры. Мы не можем адаптироваться», - добавил он.

«Что касается погибших птиц и животных, по словам спикера, их можно восстановить в течение 30-40 лет. Однако в текущей экологической ситуации и это становится невозможным. Сейчас мы говорим о том, что должны посадить 2 млрд деревьев. Однако сейчас, в первую очередь, нужно сохранить то, что имеем. Мы должны разделить лесные участки. Если где-то вспыхнет пожар, может загореть 5-6 тысяч га земли. Мы должны сделать так, что пожар не переходил на другие участки. Если где-то сейчас случится пожар, он не прекращается, а охватывает весь лес. Речь идет о тысячи птиц. Сейчас наступает сезон, когда птицы откладывают яйца. Есть еще и беспозвоночные. Все они умирают. В целом экосистема несет большие убытки. Сложно даже рассчитать их, потому что даже туши животных в таких условиях будет сложно найти. Все превратилось в золу, сгорело», - добавил Гани Назарбек.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, все 14 лесничих погибли.

