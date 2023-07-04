Половину котлов подключат к новой дымовой трубе на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 продолжают строить новую дымовую трубу. К ней планируют подключить семь из 12 котлоагрегатов станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», завершить строительство непосредственно трубы на предприятии рассчитывают к концу года. После этого начнут подключать котлы.

«К новой дымовой трубе будет подключено 7 из 12 котлоагрегатов станции, что позволит в 2024-м году вывести из работы дымовую трубу №2 и далее обеспечивать надежное тепло и электроснабжение потребителей. Все работы по строительству трубы идут без остановки производства тепловой и электрической энергии и не влияют на энергоснабжение города», - проинформировали в пресс-службе.

При возведении применяют метод скользящей опалубки. Такой способ позволяет наращивать строящуюся трубу в сутки на два метра и более.

Высота новой дымовой трубы составит 180 метров.