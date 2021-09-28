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    22:32, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Половину Атырау отключат от газоснабжения

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Половину города Атырау отключат от газоснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, в Атырау в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ 28 сентября будет отключён газ в левобережной части города. Причина - проведение работ на газопроводе высокого давления диаметром 325 мм.

    Отключение будет произведено начиная от элеватора до пригородного посёлка Дамба, включая микрорайоны Привокзальный, СМП, центр города, жилые массивы Жилгородок, Балыкши и ряд других.
    В ремонтных и профилактических работах задействованы работники АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «КазТрансГазАймак».

    Теги:
    Атырауская область Энергетика Газификация
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