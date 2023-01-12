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Половина детей не хотят питаться в школьных столовых - секретарь маслихата Астаны

12 Января 2023, 17:49
Половина детей не хотят питаться в школьных столовых - секретарь маслихата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов поднял вопрос меню школьных столовых, отметив, что все больше детей просят деньги у родителей, чтобы питаться разнообразно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно меню. Мы сделали негласный опрос среди учащихся младших, средних и старших классов. Половина детей не хотят питаться в школьных столовых. Поэтому каждый день у родителей деньги просят. Потому что каждый день одно и то же: макароны на воде, рис как будто каша. Я не говорю, что везде так, но в большинстве факты подтверждаются. Наверное, говорят об этом и мониторинговые группы, комиссии, родительские комитеты. Мы же хотим, чтобы дети были сыты и довольны», - сказал Ерлан Каналимов в ходе заседания столичного маслихата.

По словам секретаря маслихата, стоимость питания на одного ребенка в школе поднимается с 430 до 585 тенге.

«Мы хотим, чтобы от выделяемых денег дети получали максимальный эффект и пользу. А мы до сих пор ходим и боремся с организацией школьного питания. Разнообразить меню надо. Сами подумайте», - обратился Е. Каналимов.

Также, по данным секретаря маслихата, в прошлом году по городу оставалось еще 17 объектов образования, которые держат при себе киоски и магазины.

«Потому что киоски и магазины при школах продают вредные вещи. Надо закрыть вопрос полностью. Это не объект зарабатывания денег, а объект образования», - считает Ерлан Каналимов.


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