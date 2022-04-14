Половина дачных участков не используется – аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил, что за неиспользование дачных участков к владельцам могут применяться штрафные санкции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После крупного пожара в нескольких садоводческих обществах аким города на своей странице в социальной сети написал, что в этом году продолжат ревизию неиспользуемых участков. Б.Жумабеков считает, что заброшенные дачные участки, заросшие травой, тоже являются причиной возгорания. По информации градоначальника, из 47 тысяч участков используются только половина.

«На встрече с председателями садоводческих сообществ я проговаривал о том, что мы проводим ревизию на предмет выявления неиспользованных участков. Всё это делается для того, чтобы вернуть земли в оборот, тем самым уменьшить вероятность пожаров и обезопасить горожан. Кроме того, дачными участками могут воспользоваться те, кто действительно нуждается. За прошлый год, к примеру, на учёт поставлено более 700 участков. Работу в этом году продолжим. Вместе с тем, за неиспользование участков к владельцам могут быть применены штрафы», - написал Б.Жумабеков.

Он еще раз напомнил владельцам дачных участков, председателям дачных обществ о соблюдении мер пожарной безопасности.

Напомним, 12-го апреля в Петропавловске от огня пострадали около 800 дачных участков. Сколько сгорело домов – еще устанавливают. Причиной пожара могли стать неосторожное обращение с огнем и поджог.