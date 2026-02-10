Половина бесплатного школьного питания уходит в мусор — мажилисмен

По его словам, сегодня в системе существует серьёзное противоречие: при постоянных заявлениях о нехватке финансирования значительная часть приготовленной еды не потребляется детьми.

— Мы обсуждаем две абсурдные вещи — с одной стороны, не хватает денег, с другой стороны — половину выбрасываем в мусорную корзину, — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что причины проблемы не ограничиваются качеством подачи блюд и призвал отказаться от формального подхода.

— Я не верю, что 90 процентов еды выбрасывают из-за подачи. Возможно, 5–10 процентов. Нужно убирать те блюда, которые не съедаются. Мы же всегда интересуемся у ребёнка: что ты хочешь, что тебе нравится? Почему мы не учитываем пожелания детей? — сказал он.

По мнению депутата, отсутствие обратной связи с учениками связано не с отсутствием стандартов, а с нехваткой заинтересованности со стороны ответственных органов.

— Все стандарты есть. Нужна лишь заинтересованность местных исполнительных органов в чужих детях. Мы как будто кормим детей врагов, — заявил Ходжаназаров.

В качестве решения он предложил комплексный пересмотр системы школьного питания с учетом реального спроса и предпочтений детей. В частности, было предложено создать рабочую группу с участием Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, Академии питания, депутатского корпуса и представителей бизнеса.

С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступил в силу особый порядок государственного контроля и надзора в отношении организаций, которые получают финансирование из бюджета и оказывают услуги детям.