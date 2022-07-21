Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован текст полного выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники встречи!

Прежде всего, выражаю глубокую признательность Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. Наши Консультативные встречи стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов. С момента проведения первой Консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе подлинного добрососедства и союзничества.

Поступательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Совместными усилиями удалось не только восстановить допандемийный уровень взаимодействия, но и существенно нарастить товарооборот. По нашим данным, в прошлом году объемы внутрирегиональной торговли выросли на 27 %, превысив 8 миллиардов долларов. Незыблемым фундаментом долгосрочных взаимоотношений государств Центральной Азии остаются активные культурно-гуманитарные связи. Регулярно проводятся перекрестные дни культуры, масштабные форумы и выставки, организуются совместные научно-исторические исследования, активно осуществляется студенческий обмен и многое другое. Ярким подтверждением присущего нашим отношениям «чувства локтя» стало продуктивное партнерство в борьбе с распространением коронавируса. В самые сложные дни пандемии мы проявили единство и сплоченность, без колебаний оказывая друг другу всю необходимую продовольственную, медицинскую и иную гуманитарную помощь. Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона –общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

Уважаемые коллеги!

В настоящее время сотрудничество в Центральной Азии сталкивается с новыми вызовами. Они хорошо известны. Несмотря на это, наши взаимоотношения, уверен, выдержат испытание временем и в непростой геополитической ситуации станут еще более устойчивым. Страны региона достойно проявляют себя в переломный период нарастающей международной напряженности. Этому способствует наша прагматичная и сбалансированная внешняя политика. Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. И сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов. Исходя из общих интересов, предлагаю сосредоточиться на решении следующих фундаментальных задач.

ПЕРВОЕ. Ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов Безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики. Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов.

ВТОРОЕ. Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии. Казахстан как единственное на постсоветском пространстве государство, которое осуществило полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, предлагаем создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ. К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты, а координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.

ТРЕТЬЕ. Актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. В последние годы на этом направлении достигнуты ощутимые результаты. За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов. Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Центрально-азиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик.Для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений. Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения. Казахстан уже осуществляет практические шаги в этом направлении с кыргызскими и узбекскими партнерами. В частности, на казахско-узбекской границе реализуется проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», на казахско-кыргызской границе – Индустриальный торгово-логистический комплекс. Договоренность о создании оптово-распределительных центров есть с Таджикистаном, а совместно с Туркменистаном мы планируем построить зерновой терминал. Эти проекты отвечают нашим общим интересам в увеличении объемов взаимного товарооборота, а также экспорта продукции на рынки ЕАЭС и других стран.

Наряду с традиционными подходами, необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. В частности, недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития электронной коммерции. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках. К примеру, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров. В текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла Национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня 2022 г., всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров порядка 130 компаний. Совокупные продажи с 2020 года составили 167 млн долларов. Но это, конечно, не предмет полной удовлетворенности, резервы имеются. Укрепление социально-экономической стабильности региона сейчас во многом зависит от эффективных мер по привлечению инвестиций. По оценкам международных экспертов, наш совокупный потенциал привлечения прямых иностранных инвестиций в течение следующих 10 лет оценивается в объеме до 170 миллиардов долларов, в том числе в несырьевые отрасли – около 70 миллиардов.

В этом контексте эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр «Астана». МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре зарегистрировано более 1400 компаний из 64 стран мира. При этом большинство зарубежных участников МФЦА проявляют интерес к ведению бизнеса не только на территории Казахстана, но и в сопредельных странах. Для повышения инвестиционной привлекательности региона разработан новый продукт – AIFC Multipass. Это особая категория визы, которая будет обеспечивать партнеров МФЦА беспрепятственным доступом на территории стран-участниц для деловых поездок. Мы открыты к любым форматам двустороннего и многостороннего сотрудничества на площадке МФЦА.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. С 2017 перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в 3 раза – до 25 тысяч. Кроме того, Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул –Пешавар». В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.

В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. При этом нашим странам нельзя упускать из виду вопросы развития транспортных коммуникаций между собой. В настоящее время мы активно сотрудничаем с Узбекистаном. Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза.

Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана». Координация деятельности в данной сфере позволила бы существенно увеличить отдачу от наших транспортно-логистических проектов. Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур для транзитных перевозок. Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики.

ПЯТОЕ. Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.

Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20 - 30 %, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер. В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе.

Пользуясь возможностью, хотел бы привести интересные факты по этой животрепещущей, актуальной проблеме. Спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата о 1,5 градусах прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой – Туюксу – за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20 % к 2040 г.

Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства.

Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного Фонда.

Уважаемые коллеги!

Общая история, прочные узы дружбы и традиции добрососедства всегда служили незыблемой основой для сближения наших братских народов. В этой связи хотел бы поделиться своим видением дальнейшего укрепления наших связей и наполнения новым содержанием культурно-гуманитарной повестки. Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном. Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки. Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».

Уважаемые коллеги!

Считаю, что итоги сегодняшнего Саммита откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии. Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран.

Фото: akorda.kz