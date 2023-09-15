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    19:08, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Полный текст выступления Президент РК на саммите глав государств Центральной Азии

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    Фото: t.me/aqorda_resmi
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем выступлении Глава государства выразил уверенность в том, что саммит станет действительно знаковым и во многом определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества государств Центральной Азии.


    «Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов», – считает Президент.


    Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях.

    «Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала», – отметил лидер Казахстана.

    Как полагает Глава государства, прежде всего следует последовательно наращивать торговые потоки между странами Центральной Азии.

    «У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По его мнению, страны региона могут на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции. В частности, речь идет о товарах сельскохозяйственной и строительной отрасли, химической и текстильной промышленности.

    «Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям», – заявил Президент.


    По его словам, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги стран.

    «Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway», – сказал лидер нашей страны.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, направленный на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

    Затем Президент остановился на вопросах полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона.

    «На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Приветствуем готовность стран Центральной Азии к участию в проектах по развитию этого коридора», – заявил Глава государства.

    Далее он проинформировал о ключевых проектах нашей страны в транспортно-логистической сфере.

    «На базе порта Актау планируем создать контейнерный хаб с привлечением ведущих мировых операторов. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Приоритетом в выступлении было названо и планомерное расширение зоны применения цифровых решений в Центральной Азии.

    «Цифровые решения в Казахстане активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли», – сказал Глава государства.

    Лидер Казахстана указал на важность обеспечения скорейшего вступления в силу Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

    Наряду с этим Президент Казахстана считает актуальным дальнейшее совершенствование пятистороннего формата взаимодействия.

    «Казахстан поддерживает инициативу Таджикистана о создании Совета национальных координаторов. Рассматриваем это решение в качестве первого шага на пути институционализации формата. В будущем мы могли бы приступить к обсуждению вопроса об учреждении Секретариата Консультативных встреч, а также назначении наших специальных представителей», – сказал лидер страны.

    Глава государства в своем выступлении призвал участников встречи выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу солидарность и единство.

    «В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Для выработки конкретных превентивных мер Президент предложил в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности.

    Особое внимание в речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе развитию контактов между университетами.

    «В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение на «полях» нашей встречи в Душанбе 2-го Форума ректоров и 1-го Форума ученых стран Центральной Азии», – отметил Глава государства.

    Кроме того, лидер страны выступил с инициативой провести 1-й Форум историков государств Центральной Азии, который послужит основой для совместных исследований и издания различных научных трудов.

    «У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд «Центральная Азия», – сказал Президент Казахстана.

    В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пригласил лидеров стран на VI Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане.

    На заседании также выступили Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В качестве почетного гостя был приглашен Глава Азербайджана Ильхам Алиев.


    По итогам саммита были подписаны следующие документы:

    1. Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

    2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;

    3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.



    Теги:
    Центральная Азия Акорда Президент Казахстана Таджикистан Международная деятельность Президент
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