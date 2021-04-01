Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на неформальном саммите ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикует полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Уважаемые главы государств!

Глубокоуважаемый Елбасы!

Прежде всего, хочу выразить вам искреннюю благодарность за то, что приняли наше предложение и согласились участвовать в сегодняшнем неформальном саммите.

Мы планировали организовать эту встречу в священном для всех нас Туркестане. Однако из-за сложной ситуации с пандемией было принято решение провести саммит в онлайн-формате.

Я надеюсь, что после завершения эпидемии мы сможем встретиться лицом к лицу.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех вас с Наурызом. Это особый праздник всех тюркских народов. Желаю процветания братским странам!

Уважаемые участники!

На первой встрече в Анкаре в 1992 году Елбасы заявил, что главы тюркских государств отныне будут проводить свои встречи в священном Туркестане.

Туркестан для всех тюркских народов является землей отцов, благословенным местом и родным очагом.

Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире.

Когда тюрки направились в Малую Азию, эти ценности помогли сохранить наши корни и стали основой нашего единства.

Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века.

Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном.

Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева город Туркестан кардинально преобразился и приобрел новый облик.

Уважаемые коллеги!

С прошлого года весь мир борется с беспрецедентными вызовами.

Несмотря на это, сотрудничество тюркоязычных государств в целом не замедлилось. Об этом свидетельствует и сегодняшнее заседание.

Между тем в этот сложный период нам нужно совместно искать новые импульсы для укрепления отношений.

Поэтому считаю необходимым уделить особое внимание следующим вопросам.

Во-первых, очевидно, что единственно верным способом остановить пандемию является массовая вакцинация граждан.

Наши страны начали производство вакцин. Исходя из общих интересов, полагаю важным поддерживать друг друга и обмениваться опытом.

К сожалению, в борьбе с пандемией международное сообщество действовало разрозненно. Из-за противоречий между крупными странами начались так называемые «вакцинные войны». В этих непростых обстоятельствах Организация Объединенных Наций также не смогла использовать свой потенциал.

Особую актуальность в текущей ситуации приобретают проблемы здравоохранения и биобезопасности. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности.

Уверен, вы поддержите эту идею.

Несомненно, в перспективе Агентство будет способствовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях.

Во-вторых, пандемия вызвала невиданный ранее экономический кризис, который привел к уменьшению взаимного товарооборота.

Так, в прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около

7 миллиардов долларов.

Это на 11,2 % ниже показателей, которые были до пандемии (в 2019 году – 7,8 млрд долларов).

Поэтому одна из главных задач для наших стран – увеличение товарооборота.

В этой связи хотел бы отметить широкие инвестиционные и торгово-экономические возможности Туркестана, исторически расположенного на перекрестке путей.

Учитывая его обширную ресурсную базу, человеческий капитал и туристический потенциал, предлагаю создать в Туркестанском регионе «Специальную экономическую зону», объединяющую тюркские страны.

Водно-энергетическая сфера также является неотъемлемой частью наших отношений. Водный вопрос в регионе имеет очень важное значение и может вызвать серьезные проблемы.

Эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов – залог стабильности и процветания наших стран.

Мы готовы к совместной реализации проектов по строительству гидросооружений.

Пандемия наглядно показала, насколько значимыми в повседневной жизни оказались новые технологии. Сегодня они стремительно входят в нашу жизнь в самых разных сферах.

Поэтому призываю наши государства к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля.

Очевидно, что этот шаг будет содействовать инновационному развитию и укрепит конкурентоспособность наших стран.

В Казахстане сфера новых технологий стала приоритетной. У нас эффективно работает Электронное правительство (E-gov). Передовые технологии и цифровые решения широко используются в банковском секторе и финансовой системе (FinTech).

Мы готовы к взаимному обмену опытом по данным направлениям.

В-третьих, нужно ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда.

Это первый совместный финансовый институт наших стран.

После того, как все государства-члены проработают данную инициативу, предлагаю разместить его штаб-квартиру в Международном финансовом центре «Астана».

МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт финансовых институтов международного уровня и современные инструменты.

Здесь широко используются исламский банкинг и исламские облигации (сукук).

Центр открывает большие возможности для привлечения объемных инвестиций в тюркские страны.

В-четвертых, сотрудничество в образовательной сфере – основной фактор успеха нашего партнерства в будущем.

Нам нужно сформировать общее культурно-просветительское пространство. Тем самым мы предоставим молодежи наших стран возможность адаптироваться к вызовам времени.

Это можно реализовать через создание образовательного фонда «Великие тюрки». Он будет координировать взаимодействие между университетами по вопросам академической мобильности, стажировок, повышения квалификации.

Мы готовы выделить 50 грантов (стипендию имени Ясауи) для обучения молодежи братских стран по программе бакалавриата в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясауи.

В-пятых, в современном мире возрастает актуальность гуманитарного и академического взаимодействия.

Город Туркестан, фундамент которого был заложен в средние века, с точки зрения археологии и науки в целом еще до конца не изучен.

Поэтому очень важно, чтобы ТЮРКСОЙ и Тюркская академия уделяли особое внимание проведению археологических исследований в Туркестанском регионе.

Кроме того, будет хорошо, если мы построим в Туркестане общий архитектурный объект, символизирующий дружбу и единство тюркских народов.

В-шестых, в целях повышения статуса и укрепления институциональной структуры Совета его трансформация в полноценную организацию – требование времени.

Предлагаю внести и утвердить данное предложение в Туркестанской декларации, которая будет принята по итогам сегодняшнего саммита.

Дорогие друзья!

Для всех очевидно, что значение тюркского мира в современной международной политике возросло.

Есть все основания полагать, что сотрудничество в рамках Тюркского совета имеет большие перспективы.

Мы должны высказывать свою позицию по региональным и глобальным вопросам. И наш голос должен быть сильным и ясным.

Уважаемые коллеги!

Подводя итоги сегодняшнего исторического совещания, предлагаю принять важную для всего тюркского мира Туркестанскую декларацию.

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Поздравляю всех с принятием декларации!

На этом неформальный саммит завершен.

Желаю, чтобы мы в единстве и дружбе из года в год встречали Наурыз!

До встречи в Стамбуле!