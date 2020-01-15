Полный текст выступления Главы государства на встрече с представителями Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился сегодня с представителями Президентского молодежного кадрового резерва в Акорде.

Полный текст выступления главы государства разместила пресс-служба Акорды, передает МИА «Казинформ».

Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на встрече с участниками Президентского молодежного кадрового резерва

Қадірлі достар! Құрметті жиынға қатысушылар!

Бүгінгі кездесуіміздің мән-маңызы ерекше.Қазақта «Жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар» деген жақсы сөз бар.Сіздер Президенттік жастар кадр резервіне өту үшін арнайы бәйгеде бақ сынап, алға шықтыңыздар.Бәріңізді шын жүректен құттықтаймын!Өздеріңізге белгілі, кадрлық резервті жасақтау үшін ауқымды жұмыс атқарылды.Бұл жобаға бүкіл еліміз бойынша 13 мың адам қатысты.Соның ішінен 300 азаматты іріктеп алдық.Науқанға қатысқан барлық үміткерлерге ризашылығымды білдіріп, олар назарымызда қалады деп айтқым келеді.Ел басқару ісіне араласатын таңдаулы жастардың қатарына қосылу – зор мәртебе.Өздеріңіз сияқты озық ойлы, бәсекеге қабілетті мамандар елімізге өте қажет.Жалпы, бұл – жас буын өкілдерінің жауапты қызметке келуі үшін жасалып отырған игі бастама.Осы ретте өздеріңіз сияқты білімді әрі талапты азаматтарға үлкен үміт артамыз.Сіздер жаңа Қазақстанның дамуына аянбай үлес қосасыздар деп сенемін.Еліміздің алдында биік мақсаттар тұр.Ең алдымен, мемлекетімізді одан әрі өркендетіп, тәуелсіздігімізді нығайтуымыз керек.Сондай-ақ, азаматтардың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс сапасын жақсартуымыз қажет.Билік пен халық арасындағы өзара сенімді күшейту – маңызды міндет.Осыған орай «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы қолға алынды.Мемлекетті басқару жүйесін жаңғырту мақсатымен ауқымды реформалар жүзеге асырылуда.Мұның бәрі жаңа кезеңге қадам басқан Қазақстанның игілігі үшін жасалып отыр.

Дорогие друзья! Все вы знаете, что инициатива о формировании Президентского кадрового резерва была одним из ключевых пунктов моей предвыборной программы.Рад, что она нашла широкий отклик среди молодых казахстанцев.Именно молодежь – образованная, трудолюбивая, патриотичная – является главной движущей силой прогресса и устойчивого развития нашей страны.Каждый из вас показал высокий уровень профессиональных компетенций, доказал искреннее стремление работать на благо государства.Поэтому я пригласил всех вас в Акорду, чтобы лично встретиться с вами, послушать ваше мнение об актуальных для страны вопросах, изложить свое видение задач, стоящих перед участниками кадрового резерва.

Қадірлі қауым! Дана халқымызда «Қатарыңның алды бол» деген баталы сөз бар.Бұл игі тілек жастарға ерекше рух беріп, жігерлендіру үшін айтылады.Сіздер іріктеу кезеңінен сүрінбей өтіп, шын мәнінде, өз қатарларыңыздан оза білдіңіздер.Бірақ, мұны, ең алдымен, мемлекеттің өздеріңізге деген зор сенімі деп қабылдау қажет.Кадрлық резервке өту дегеніміз жоғары лауазымды қызметке орналасу ғана емес.Бұл – ұлт үшін, ел үшін, халық үшін аянбай тер төгу деген сөз.Әр заманда кез келген халықтың білімді және білікті азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын кезеңі болады.Осылайша ұлтты биікке жетелейтін, жаңаша дамуға бастайтын шоғыр қалыптасады.Жаңа Қазақстан үшін де осындай маңызды әрі жауапты сәт келді деп санаймын.Сондықтан сіздерге үлкен жауапкершілік жүктеледі.

Уважаемые участники встречи! Наша встреча проходит в самом начале 2020 года, который открывает третье десятилетие XXI века.Предстоящая декада обещает быть очень сложной. Мы наблюдаем кардинальные процессы трансформации в международной политике.Различные модели развития, разное восприятие мирового устройства и национальных интересов приводят к открытым столкновениям между отдельными странами и группами государств. Как наглядный пример можно привести тревожную ситуацию в Персидском заливе, в целом на Ближнем Востоке.Но мир настолько взаимосвязан, что последствия кризиса в одном регионе будут испытывать все страны.В этих условиях мы должны еще более активно работать над социально-экономическим развитием и укреплением безопасности нашей страны.Новейшая история показывает, что в глобальном противостоянии в конечном итоге проигрывают слабые, «несостоявшиеся» государства, так называемые failed states, зачастую находящиеся вдалеке от эпицентра конфликтов.Их неокрепшие институты не способны противостоять вызовам глобальной нестабильности.За годы Независимости под руководством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева мы выстроили систему государственного управления, которая неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях.Но природа современных вызовов требует дальнейших действий. Главный закон жизнеспособности любой системы – постоянное развитие и совершенствование.В этом плане хороший пример демонстрируют ведущие технологические компании, которые достигают успехов, прежде всего, благодаря внедрению передовых управленческих систем.Всем известно, насколько престижно работать в таких компаниях, как Apple, Google, Amazon, Alibaba Group и других.Их лидерство зиждется не столько на умелом использовании технологий, сколько на способности раскрывать таланты и профессиональные качества каждого отдельного члена команды.Эти же принципы должны быть востребованы и в системе государственного управления.Протестная волна, прокатившаяся в последние годы по всему миру, отчетливо продемонстрировала глобальный запрос на изменения.Человечество переживает уже Четвертую промышленную революцию, а принципы госуправления, по сути, не менялись на протяжении десятилетий.То же самое можно сказать и о международных институтах, прежде всего, ООН и ВТО.В этом заключается одно из фундаментальных противоречий современного мира.Это не значит, что государство как институт теряет свою актуальность. Его предназначение остается прежним – обеспечивать жизнедеятельность общества, безопасность и благополучие граждан.Правительства большинства стран находятся в поисках оптимальных моделей управления, которые могли бы обеспечить сбалансированное развитие, нивелировать диспропорции и социальное неравенство.Кстати, Inequality является одним из наиболее используемых терминов в мировой экономической литературе.Норвегия, Новая Зеландия, США активно изучают перспективы внедрения в деятельность госаппарата принципов Agile, то есть разумной гибкости, маневренности.Во многих странах по опыту Великобритании переходят на Project Management, создавая при правительствах проектные офисы.У нас тоже предпринимаются подобные усилия. Их эффективность предстоит внимательно изучить, но мы, естественно, поддерживаем подобную практику.Общая цель всех этих нововведений – быть ближе к людям. По сути, речь идет о сервисной модели деятельности государства.Казахстану тоже необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная, справедливая.При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий.С учетом всего этого мы приступили к реформе системы государственного управления.Начиная с этого года будет постепенно сокращаться численность государственных служащих. Высвободившиеся средства будут направлены на материальное стимулирование наиболее полезных работников.К 2024 году количество госслужащих, а вместе с ними и работников нацкомпаний, планируется сократить, как я вам сказал в Послании, на 25%.Естественно, это будет происходить не механически, а в результате пересмотра так называемого «функционала», то есть сокращения несвойственных для госорганов функций, передачи их в аутсорсинг или гражданскому обществу.

Өздеріңізге мәлім, мен сайлау барысында «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын ұсындым.Ол басты үш қағидаға негізделген.Біріншісі – ашықтық және жариялылық.Соның аясында мемлекеттік органдардағы жұмыстың ашықтығын қамтамасыз ету міндеті тұр.Біздің әрбір қадамымыз бен әрбір шешіміміз азаматтарға түсінікті болуы қажет. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңның нормалары сапалы орындалуы керек.Шешім қабылдау кезінде барлық талаптар сақталуы тиіс.Шын мәніндегі әділдік қағидасын осылай іске асыруға болады.Сыбайлас жемқорлыққа барынша қарсы тұру – негізгі мақсаттың бірі.Қоғам өкілдері биліктің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда пікірін еркін айтуға мүмкіндігі болуы қажет.

Нашим вторым принципом является инклюзивность. Заинтересованные граждане должны иметь возможность принимать участие в обсуждении важнейших решений. Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит развивать соответствующие политические механизмы.В целях учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект «бюджета народного участия».Портал Открытого правительства должен расширить возможности граждан в обсуждении важных решений.Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми.Я не устаю повторять: госслужащие – это часть народа, работают для народа и среди народа!Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы претворить в жизнь.Убежден, именно граждане должны давать конечную оценку деятельности госслужащих, о чем я говорил и в Послании.Другой вопрос, как к этому прийти?Вы знаете, что в рамках Национального совета общественного доверия инициирован пакет реформ по усилению роли гражданского общества в системе государственного управления. Эта работа, безусловно, будет продолжена.Третий принцип – оперативное реагирование на запросы граждан.Заявления, просьбы или обращения казахстанцев нужно рассматривать оперативно. По ним должны приниматься, без лишней бюрократии, конкретные решения.Ключевая роль здесь принадлежит цифровизации. В ближайшие годы большинство бюрократических процедур в системе госуправления будет автоматизировано.Госсектор начнет использовать инструменты блокчейна, Big Data, искусственного интеллекта.Новые подходы и системы, основанные на этих технологиях, позволят превентивно реагировать на запросы общества и своевременно решать актуальные социальные проблемы.

* * *

В значительной степени это реальность не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня.К сожалению, не все госслужащие пока еще это осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически тормозят модернизационные процессы в стране.Одной из проблем остаются «командные перемещения» в системе государственного управления.В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы – 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется.Отсутствуют нормативы численности руководящих работников.Не всегда соблюдаются и принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по служебной лестнице по знакомству.Это недопустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение, по-другому уже нельзя, ведь главное – результат.В последние годы в структуре государственного аппарата изменения происходили свыше 500 раз.Постоянные реорганизации способствовали оттоку специалистов, как следствие, отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов.А для госаппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти можно вести речь, если руководители подразделений и ведомств как стрекозы скачут с одной должности на другую?Все эти недостатки, кстати, в полной мере относятся и к квазигосударственному сектору.Любые изменения в системе госуправления должны осуществляться на основе тщательно продуманной и долгосрочной стратегии, где кадровая политика занимает крайне важное место.

Бұл – ең алдымен, мемлекеттің жаңа кадрлық саясатына қатысты мәселе.Оның басты міндеті – мемлекеттік аппаратты жетілдіру және басшылардың жаңа буынына жол ашу.Президенттік кадр резервінің негізгі көздеген мақсаты да – осы.Бүгінгі жастар – мемлекеттік басқару жүйесінің болашағы.Әрқайсыңыздан елді дамытуға тың серпін беретін жаңа идея мен нәтижелі жұмыс күтеміз.Алдағы уақытта сіздерді мемлекеттік органдар мен ұлттық компанияларға жауапты қызметке жібереміз.Қазірдің өзінде резервке өткен елу бес азамат жаңа қызметке бекітілді.Соның ішінде кейбірі орталық мемлекеттік органдардағы басшылық лауазымға тағайындалды.Бұл – ауқымды жұмыстың бастауы ғана.Биыл резервтегі 100 адамды қызметке тағайындауды жоспарлап отырмыз. Алдағы жылдарда кадрлық резервтің әлеуетін толық пайдаланамыз.Әрине, араларыңыздан бизнес саласында зор жетістікке жеткендер шығып жатса, құба-құп болар еді.Осы ретте, ел дамуына пайдасы тиетін бастамаларды қолға алған жөн.Бірақ, біздің мақсатымыз сіздерді лауазымды қызметке тағайындау ғана деп ойламаңыздар.Бұл – елді өркендетуге бел буған, сол үшін бар күш-жігерін жұмсайтын азаматтарға арналған жоба.Басты міндет – талантты жастардың Қазақстанды жаңа белестерге көтеруіне мүмкіндік беру.Ең бастысы – туған еліңді шексіз қадірлеу және оған адал қызмет ету.Табанды еңбек етіп, нақты нәтижеге қол жеткізу керек.Бұл ұлтты жаңғырту үшін өте маңызды.Мен өздеріңіз арқылы елімізде патриоттардың жаңа буыны қалыптасады деп сенемін.Сіздер егемен еліміздің жастарына ұлтжандылықтың, отаншылдықтың озық үлгісін көрсетулеріңіз керек.Кезінде Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деп айтқан.Бұл – ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын, уақыт өткен сайын мән-маңызы арта түсетін қанатты сөз.Түсіне білген адамға Туған жер, Отан, Егемен ел ұғымдарының орны бөлек.Отанға деген сүйіспеншіліктің озық үлгісін ұлы Абай көрсетті.Биыл ғұлама ойшылдың туғанына 175 жыл толады.Ол еліміздің тарихында және әлем тарихында өшпес із қалдырды.Оның ғибратты ғұмыры мен мол мұрасы бүкіл халқымызға үлгі-өнеге.Абайдың өсиеті – өскелең ұрпақтың айнымас темірқазығы.Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды – қазағын, халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты.Ұлы ойшыл жастарымызды білім мен ғылым игеруге, өнер мен тіл үйренуге, адал еңбек етуге шақырды.Абайдың «Толық адам» тұжырымы өміріміздің кез-келген саласында, мемлекетті басқару мен білім жүйесінде, бизнес пен отбасы институттарында негізгі тұғырға айналуы керек.Мұның бәрі интеллектуалды ұлт қалыптастыру үшін қажет.Абайды өз заманындағы іскерліктің ұйытқысы деуге болады.Біз елдік мүддеге қатысты әрбір ісімізде ұлы ақынның еңбектеріне жүгінуіміз керек.Бұл – жаңғыру жолындағы аса маңызды қадам.Халқымыз, әсіресе, жас буын Абайдың сара жолын жалғауға баса мән беруі тиіс.Мен «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаламда осы мәселелерге ерекше назар аудардым.Біз Елдік пен Егемендіктің қадірін бағалай білуіміз керек.Жастарымыз әрдайым ұлттық құндылықтарды көздің қарашығындай сақтап, дәріптей білуі қажет.Бұл өздеріңізге жүктелген мәртебелі миссия деп біліңіздер.

* * *

Я рассматриваю вас, участников Президентского кадрового резерва, как плеяду патриотов, которые поднимут нашу страну на новые высоты.Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле.Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления.Это станет началом вашей личной истории успеха, совокупность которых сформирует очередную страницу новых достижений нашей страны.Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в новых условиях.Но для этого нужны знания, компетенции. Без этого успехи на управленческой стезе невозможны.Процесс получения знаний не должен останавливаться с окончанием учебного заведения, по сути, вся жизнь – это и есть образование.Нам предстоит много работать, чтобы сделать нашу страну процветающей и успешной.Самодовольству не должно быть места, мы должны стать трудолюбивой нацией.Не за горами тот час, когда новое поколение руководителей, в том числе и вы, придет к власти. Вы должны быть готовы к тому, чтобы взять бразды правления государством.Вы должны обладать надлежащими компетенциями, знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому историческому этапу развития государства. Знания, компетенции должны стоять на порядок выше, чем амбиции. А не наоборот, как часто бывает у нас.В свою очередь государство и я как Президент Республики Казахстан будем всячески поддерживать и помогать вам.

* * *

Сегодня я хочу обратиться ко всей молодежи нашей страны.Процесс обновления является одним из приоритетов моего внутриполитического курса.Работа по формированию кадрового резерва на этом не заканчивается, она будет продолжена. В него войдут и другие мотивированные и достойные молодые люди.В предстоящий период будем активно поддерживать новое поколение предпринимателей, ученых, деятелей культуры, инноваторов и других талантливых молодых людей, готовых строить успешное государство XXI века.Нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения.Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна.В данный момент, например, мы ищем оптимальную модель социальной политики государства.Наиболее актуальными являются вопросы адресной социальной помощи.Государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные ожидания людей – это путь в никуда.Правительство намерено выплачивать пособие всем многодетным семьям вне зависимости от доходов.Кроме того, все дети из малообеспеченных семей будут получать гарантированный социальный пакет.Дошкольники станут получать продуктовые наборы и другие средства первой необходимости.Для учащихся школ из малообеспеченных семей будут предоставлены бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма и необходимые принадлежности.Все это, разумеется, за счет государства.Хотелось бы, чтобы нас поддержали и отечественные бизнесмены, или так называемая национальная буржуазия.Такая практика существует в ряде европейских стран – Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии. Предприниматели там активно включаются в социальное обеспечение.В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для всех учащихся государственных публичных школ. А это более миллиона детей.По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьников, окупается в 3-10 раз.Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов и спонсоров эта задача нам вполне по плечу.2020 год в Казахстане объявлен мной Годом волонтера. Это будет временем добрых дел в масштабах страны.Я призываю всех людей, независимо от возраста, и особенно вас, участников Президентского резерва, принять самое активное непосредственное участие в реализации мероприятий Года волонтера.Раньше их называли добровольцами или, по-другому говоря, людьми с доброй волей, людьми, наделенными щедрой душой.По оценкам ООН, до 1 миллиарда человек по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности.Вклад волонтерства в мировой ВВП составляет 2,4%.Вы могли бы поделиться своими знаниями и опытом со студентами университетов, колледжей и учениками сельских школ. Возможно, именно ваш пример воодушевит и вдохновит десятки юных ребят, мечтающих создать собственную историю успеха.Многие из вас могли бы начать реализацию общественно полезных инициатив вместе с коллегами в своей компании или организации.Существует множество направлений, где ваша бескорыстная помощь может принести осязаемую пользу окружающим.Это и забота о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – воспитанниках детских домов, лицах с ограниченными возможностями, и помощь пожилым людям.Это и участие в образовательных проектах для сельских детей, повышение правовой грамотности наших граждан.Это и защита окружающей среды, а также материального и духовного культурно-исторического наследия нашего народа.Работы для волонтеров очень много. Осуществление таких проектов дает возможность внести личный вклад в развитие Казахстана. Волонтерство, или добровольчество, – это форма выражения патриотизма и служения обществу.Поэтому уверен, все вы активно подключитесь к волонтёрской деятельности и будете примером для молодежи.

Қазақстанның болашағы – саналы әрі талапты ұрпақтың қолында.Сондықтан кадрлық резервке өткен азаматтар өздеріне жүктелген жұмысты абыроймен атқарады деп сенемін.ХХІ ғасырдағы Қазақстанды биік белестерге сіздер сияқты білімі озық, ойы ұшқыр жастар бастауы керек.Баршаңызға зор денсаулық және толағай табыс тілеймін.