Полный технический аудит энергетических объектов в регионах проведут в Казахстане

29 Ноября 2022, 13:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова аким Павлодарской области Абылкаир Скаков представил хронологию произошедшей чрезвычайной ситуации в Экибастузе, рассказал о текущей обстановке в городе и отметил, что в настоящее время ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-Министр подчеркнул, что необходимо ликвидировать все причины аварии, и поручил Министерству энергетики совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

«Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Всем акиматам нужно сделать выводы», — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-Министр поручил провести полный технический аудит энергетических объектов в регионах и переговоры с их собственниками, а также детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

«Надо жестко контролировать целевое использование средств, выделяемых на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. В целом акимам нужно держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле», — заключил он.

Фото: primeminister.kz