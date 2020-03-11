Полный набор: боксер Сакен Бибосынов завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане в рамках отборочного турнира состоялся дополнительный бой за лицензию в весовой категории до 52 кг. В нем принял участие казахстанский боксер Сакен Бибосынов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен не смог завоевать ее в основном турнире, уступив в четвертьфинале китайцу Ху Жинхуа. В этом весе разыгрывались шесть путевок на ОИ-2020, и проигравшие в 1/4 между собой делили оставшиеся лицензии.

В дополнительном бое Бибосынов сразился с филиппинцем Карло Пааламом. Казахстанский боксер уверенно провел встречу, продемонстрировав свое мастерство. Он выглядел более техничным, а также был точнее своего оппонента. Ему удавались серии и затяжные атаки. Паалам отвечал и встречал жестко, однако по итогам раундов он незначительно уступал.

Таким образом, в активе мужской команды Казахстана полный набор лицензий - восемь. Ранее на ОИ-2020 отобрались также Надежда Рябец (до 75 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).

Фото: Данияр Майлыбаев