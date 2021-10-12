Полный курс вакцинации прошло 35,5% населения Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день двумя компонентами вакцины против КВИ привиты 261 025 жителей Акмолинской области. При этом всего зарегистрировано 429 случаев заболевания КВИ среди получивших полный курс вакцинации, а это 0,16% от общего количества привитых при допустимых 5%. Однако в статистику вошли и те, кто купил паспорта вакцинации. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодняшний день в Акмолинской области обеспечен доступ к трем вакцинам против коронавируса (Спутник V, Синофарм, QazVac). Кроме того, по поручению Главы государства в IV квартале текущего года ожидается поставка вакцины «Pfizer». При этом отечественная вакцина не уступает по эффективности зарубежным аналогам.

«С начала прививочной кампании в области получено 350 650 доз 1 компонента вакцины, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 287 973 человек, это 60% от подлежащего контингента. От общего количества населения области составляет 39%. Получено 323 425 доз второго компонента вакцины, привито 261 025 жителей области - 54,5%. От общего количества населения области составляет 35,5%», - пояснила А. Мусина.

Из 287 425 привитых госпитализировано только 129 человек, что составляет 0,04% от общего количества привитых. 23 случая заболевания привитых с тяжелым течением заболевания, что составляет 0,007% от общего количества привитых. В 40% случаев КВИ среди вакцинированных заболевшие находились в инкубационном периоде и были уже инфицированы.

«Всего зарегистрировано 429 случаев, когда после получения второго компонента прошло более 30 дней и должен был сформироваться иммунитет, это составляет 0,16% от общего количества привитых вторым компонентом при допустимых 5%», - отметила спикер.

В статистику среди лиц, заболевших после вакцинации, вошли и лица с поддельными паспортами. Кстати, за подделку паспортов вакцинации предусмотрена уголовная ответственность со сроком лишения свободы 4 года. А. Мусина предостерегла жителей региона от каких - либо манипуляций с паспортами вакцинации.

«Хотелось бы также развеять одну из теорий антиваксеров о бесплодии после вакцинации, в настоящее время на различных сроках беременности находятся 19 акмолинок, получивших вакцину против коронавирусной инфекции с февраля текущего года», - добавила А. Мусина.