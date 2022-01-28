Новости
Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» покажут в эфире республиканских телеканалов
28 Января 2022 18:41
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева покажут сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПартия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева Глава государства принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan
«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan. Полная версия этого мероприятия будет показана сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов», - написал Берик Уали.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan.
#Президент Казахстана #Нур Отан #Политические партии #Политические реформы #Политика #Съезд "Nur Otan" - 2022
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»
- Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров
- Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
- Глава государства принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan
- Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
- Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047