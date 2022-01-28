Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» покажут в эфире республиканских телеканалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева покажут сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan. Полная версия этого мероприятия будет показана сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов», - написал Берик Уали.





Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan.