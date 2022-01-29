+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полную безынициативность руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий отметил Касым-Жомарт Токаев

29 Января 2022 20:48
Поделиться:
Полную безынициативность руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий отметил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полную безынициативность руководителей правоохранительных органов в ходе январских событий в Алматы отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем

«Отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Была неразбериха, я должен откровенно признать, люди, я имею в виду руководителей правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал «Слушайте – если бы маршал Рокосовский или маршал Жуков каждый день бы спрашивали разрешения у Сталина на те или иные действия, они бы войну бы выиграли?», то есть, это была настоящая война – нужно было брать на себя ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству «Хабар».

Глава государства добавил, что после Жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранительные органы в плане применения оружия именно в таких ситуациях.

«Поэтому еще до публичного заявления я сказал, что по вооруженным бандитам нужно открывать огонь. Я взял ответственность на себя, а уже в заявлении я повторил это публично, потому что люди опасались – «Да, хорошо Президент сегодня нам говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге, где это публично? Потом надо отвечать». Я считаю, что Президент – Глава государства именно в таких ситуациях должен брать ответственность на себя», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #СМИ   #Силовые структуры   #Интервью Президента Токаева   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал  принятую резолюцию Европарламента  в отношении Казахстана
Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках
Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев
Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
4 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
5 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
6 Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Читайте также
Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК
Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Начальником Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив