Полностью восстановят вентиляцию и освещение в мавзолее Кожа Ахмета Яссауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В мавзолее Кожа Ахмета Яссауи восстанавливают в прежнем виде усыпальницу, дворцовый зал и колодезную, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан».

Кроме того, будут обновлены куполы на мавзолеях Кожа Ахмета Яссауи и Рабии Султан Бегим. Строительные работы ведут филиалы РГП «Казреставрация» в Алматы, Кызылорде и Туркестане.

Как известно, Министерством культуры и спорта РК разработан проект определения мест, относящихся к государственному историко-культурному музею-заповеднику «Азрет Султан», и их восстановления. В связи с этим запланированы реставрация и реконструкция 18 главных объектов историко-культурного наследия. В первую очередь, в ближайшие 3 года будут реконструированы главные компоненты мавзолея Кожа Ахмета Яссауи – центральная комната-казандык, усыпальница, главный портал. С целью сохранения тепла в мавзолее и правильного освещения будут восстановлены в историческом виде системы освещения и вентиляции. Большой дворцовый зал, в котором казахские ханы проводили совещания и принимали послов, будет полностью приведен в первоначальный вид. По поручению Елбасы один эпизод художественного фильма Рустема Абдрашева «Алмазный меч» был снят именно в большом дворцовом зале. Так же как и в дворцовой комнате, будут восстановлены экспозиции других залов.

Усыпальница Кожа Ахмета Яссауи накрыта двухэтажным куполом. Украшения из ганча (узорная плитка из гипса и глины) скрывают нижний купол, накрывающий крышу усыпальницы. Снаружи на крыше усыпальницы установлен на высоком барабане красивый многоярусный (52 яруса) купол. Его диаметр составляет 10 метров.

Большой дворцовый зал соединяется коридорами с центральным помещением-казандык и малым дворцовым залом. В коридоре имеется лестница для подъема на второй этаж. При строительстве большого дворцового зала использовалась конструкция из перекрещивающихся арок, которая позже использовалась впервые в Казахстане и Средней Азии ХV-ХVІ веках, поэтому эта комната является очень ценным памятником архитектуры того времени.

Колодезная – квадратное помещение в восточной части здания мавзолея, соединенное коридором с казандык, с лестницей для подъема на минарет, за счет углубления в южной стене выглядит продолговатым. Название «колодезная» связано с расположенным в этом помещении колодцем. Считают, что он вырыт во время строительства. Колодец огорожен по кругу кирпичной кладкой диаметром 80 см. Из этого колодца брали воду для наполнения Тайказана.

Мазволей Рабии Султан Бегим – памятник ХV века. Он расположен в 60 метрах к юго-востоку от мавзолея Ахмета Яссауи. Поскольку памятник был сильно поврежден, в начале 1980 годов он был полностью восстановлен.