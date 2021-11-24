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    18:04, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Полностью соответствующее логике казахстанского транзита решение – Бауыржан Байбек о решении Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Передача Касым-Жомарту Кемелевичу полномочий Председателя правящей партии – вполне закономерное, полностью соответствующее логике казахстанского транзита решение, считает Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, Касым-Жомарт Кемелевич стоял у истоков создания «Nur Otan»-а. Долгое время является членом Бюро Политического Совета – руководящего органа партии, принимающего ключевые решения.

    В 2019 году в качестве кандидата на пост Президента Касым-Жомарт Кемелевич был выдвинут от «Nur Otan»-а. На последних парламентских выборах партия одержала убедительную победу с предвыборной программой, представленной лично Главой государства. Сегодня реализация этих обещаний – главная задача правящей партии.

    Сейчас, как отметил Елбасы, «Nur Otan» должен консолидировать общество вокруг Государственного курса Президента страны.

    Это четкий сигнал для всех внутри и за пределами страны о монолите власти и общей приверженности политике преемственности. Данный шаг полностью опровергает всякие инсинуации и различные конспирологические теории о двоевластии.

    Считаю очень символичным принятие Елбасы такого важного для правящей партии и страны решения в год 30-летия нашей Независимости», - сказал Бауыржан Байбек.

    Напомним, в ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan», подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии.
    Теги:
    Президент Президент Казахстана Елбасы 30 лет Независимости Первый Президент - Елбасы Астана
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