Полномочия по глубокой переработке кожи и шерсти не будут передавать Минсельхозу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность передачи вопроса глубокой переработки кожи и шерсти в ведение Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы производства сырья и первичной переработки шкур и шерсти относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства. При этом, глубокая переработка шкур и шерсти относится к легкой промышленности и обрабатывающему сектору, находящимся в ведении Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, меры поддержки четко разграничены и предусмотрены как при первичной, так и при глубокой переработке», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

«В этой связи передача вопросов глубокой переработки кожи и шерсти из ведения Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Министерство сельского хозяйства не рассматривается», - отметил Премьер.

Напомним, депутаты Сената предложили передать Министерству сельского хозяйства полномочия по включению в существующие программы государственной поддержки агропромышленного комплекса проектов по глубокой переработке шкур и шерсти, поскольку при нынешнем подходе большая часть шерсти овец не используется, а отправляется в утиль.