Полномочия депутата маслихата Берика Жакенова будут досрочно прекращены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок полномочий депутата маслихата Астаны Берика Жакенова завершится досрочно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 20, пунктом 3, подпунктом 1 и пунктом 4 Закона Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, депутат подал ходатайство о назначении на должность, не способную выполнять обязанности депутата. В связи с этим, территориальная избирательная комиссия Астаны приняла решение от 5 мая текущего года о прекращении полномочий депутата городского маслихата Берика Жакенова. Мы выносим предложение в маслихат города Астаны», - сказала на заседании маслихата председатель городской избирательной комиссии города Бакыт Бектемисова.

Столичный маслихат единогласно утвердил указанное решение.

Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты в Казахстане прошли 19 марта текущего года.