Полнометражный фильм - соцдраму о фермере снимут в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Социальную драму о фермере запланировал снять в Костанайской области известный режиссёр Фархат Серкебаев. Об этом он рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в будущем запланировали съемки полнометражного фильма «Жер» в Костанайской области. Идея снять такую социальную драму возникла давно. Фильм будет о фермере, который пытается засеять свои земли. И сейчас как раз пришло время,- сообщил Ф. Серкебаев. — И в преддверии мобильного фестиваля, который запланирован в Костанае в ноябре, мы сможем выявить многие таланты, с которыми сможем сотрудничать»,-

Уже в следующем году команда режиссёра планирует приступить к съемкам фильма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае с 15 октября начался приём заявок для участия в Фестивале мобильного кино. Финал фестиваля состоятся в оффлайн - формате 26 ноября в Костанае, во дворце «Жастар Сарайы».