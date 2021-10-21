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    05:28, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полнометражный фильм - соцдраму о фермере снимут в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Социальную драму о фермере запланировал снять в Костанайской области известный режиссёр Фархат Серкебаев. Об этом он рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в будущем запланировали съемки полнометражного фильма «Жер» в Костанайской области. Идея снять такую социальную драму возникла давно. Фильм будет о фермере, который пытается засеять свои земли. И сейчас как раз пришло время,- сообщил Ф. Серкебаев. — И в преддверии мобильного фестиваля, который запланирован в Костанае в ноябре, мы сможем выявить многие таланты, с которыми сможем сотрудничать»,-

    Уже в следующем году команда режиссёра планирует приступить к съемкам фильма.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае с 15 октября начался приём заявок для участия в Фестивале мобильного кино. Финал фестиваля состоятся в оффлайн - формате 26 ноября в Костанае, во дворце «Жастар Сарайы».


    Теги:
    Сельское хозяйство Культура Костанайская область
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