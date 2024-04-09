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    01:39, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Полное затмение Солнца наблюдали жители Северной Америки

    затмение Солнца
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Полное затмение Солнца наблюдают жители Северной Америки. Такое явление происходит примерно каждые 18 месяцев, его видно в разных частях Земли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Хотя полная фаза затмения длилась недолго — всего 4 минуты и 28 секунд, его могли наблюдать более 31 млн человек.

    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    С момента, когда Луна начала закрывать Солнце, до момента полной фазы затмения прошло около 80 минут, а затем нужно будет еще 80 минут, чтобы этот процесс завершился.

    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    Первыми затмение смогли наблюдать жители Мексики, затем жители США и Канады.

    затмение Солнца
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform
    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    В Мехико желающие понаблюдать за необычным явлением пришли к планетарию имени Хоакина Гальо, одному из мест, оборудованных в городе для наблюдения за солнечным затмением.

    А в США граждане начали собираться в районах страны, которые накроет тень. Местные власти предупредили о возможной перегрузке сотовых сетей. В некоторых городах объявили чрезвычайное положение и привлекли к обеспечению порядка Национальную гвардию.

    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    В  число городов, расположенных на пути полного затмения, входят Мазатлан, Мексика; Сан-Антонио, Остин и Даллас, Техас; Индианаполис, Индиана; Кливленд, Огайо; Эри, Пенсильвания; Ниагарский водопад, Нью-Йорк, и Ниагарский водопад, Онтарио, а также Монреаль, Квебек.

    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    Частичное затмение будет видно в Северной Америке за пределами «пути тотальности».

    солнечное затмение
    Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

    Напомним, что в Центральной Азии и Европе затмения не видно — там к этому моменту уже наступил вечер.

    Ранее сообщалось, как правильно встретить солнечное затмение.

     

    Теги:
    Америка Видео Мировые новости США Затмение
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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