Полное затмение Солнца наблюдали жители Северной Америки

Полное затмение Солнца наблюдают жители Северной Америки. Такое явление происходит примерно каждые 18 месяцев, его видно в разных частях Земли, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Хотя полная фаза затмения длилась недолго — всего 4 минуты и 28 секунд, его могли наблюдать более 31 млн человек.

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

С момента, когда Луна начала закрывать Солнце, до момента полной фазы затмения прошло около 80 минут, а затем нужно будет еще 80 минут, чтобы этот процесс завершился.

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Первыми затмение смогли наблюдать жители Мексики, затем жители США и Канады.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

В Мехико желающие понаблюдать за необычным явлением пришли к планетарию имени Хоакина Гальо, одному из мест, оборудованных в городе для наблюдения за солнечным затмением.

А в США граждане начали собираться в районах страны, которые накроет тень. Местные власти предупредили о возможной перегрузке сотовых сетей. В некоторых городах объявили чрезвычайное положение и привлекли к обеспечению порядка Национальную гвардию.

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

В число городов, расположенных на пути полного затмения, входят Мазатлан, Мексика; Сан-Антонио, Остин и Даллас, Техас; Индианаполис, Индиана; Кливленд, Огайо; Эри, Пенсильвания; Ниагарский водопад, Нью-Йорк, и Ниагарский водопад, Онтарио, а также Монреаль, Квебек.

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Частичное затмение будет видно в Северной Америке за пределами «пути тотальности».

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Напомним, что в Центральной Азии и Европе затмения не видно — там к этому моменту уже наступил вечер.

Ранее сообщалось, как правильно встретить солнечное затмение.