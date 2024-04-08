Как правильно встретить солнечное затмение

Сегодня, 8 апреля 2024 года, на Земле наступит полное солнечное затмение. Этим астрологическим явлением закрывается коридор затмений, который начался с частичного лунного затмения 25 марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первое солнечное затмение этого года, которое казахстанцы не увидят, начнется 8 апреля в 21:39 по времени Астаны и завершится в 00:55 9 апреля. Максимальная фаза придется на 23:17 и продлится 4 минуты 28 секунд.

Коридор затмений сегодня завершается, наступает полнолуние и это время дарит надежду на улучшение ситуаций на Земле, считают астрологи.

Тем не менее, у людей возможно беспричинное беспокойство, апатия и упадок сил. Поэтому не следует не начинать ничего нового, быть осторожнее на дорогах, либо вообще отложить поездки. Лучше заниматься своими обычными делами, планированием, не провоцировать и не вступать в конфликты.

Сегодня планеты выстроены так, что создают благоприятную атмосферу для того, чтобы проанализировать свои цели и мотивы, определить сильные стороны и начать их развивать. Это благоприятное время для общения, подведения итогов и настроя на новый лунный цикл.

Поэтому в солнечное затмение формируем намерение, чтобы жизнь повернулась в нужную нам сторону, отыскиваем в себе скрытые таланты и способности, корректируем свой характер.

8 апреля 2024 года — мощный день, поэтому надо мыслить в направлении масштабных целей. Это подходящее время для того, чтобы закладывать фундамент успеха, результаты которого обязательно проявятся через некоторое время.

Со 2 по 25 апреля Меркурий продолжает свое ретроградное движение, поэтому в это время могут быть сбои в работе техники и проблемы с документами, предупреждают звездочеты.

Нынешнее солнечное затмение 8 апреля 2024 года будет намного масштабнее предыдущего. В этот раз Луна будет находиться намного ближе к Земле, что увеличит продолжительность затмения и площадь захвата. Поэтому это событие соберет больше зрителей: в зоне наблюдения за полным затмением 2024 года проживают 31 миллион человек, в прошлый раз число жителей на «пути тотальности» составляло лишь 12 миллионов.

Больше всех повезет жителям Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах, которые станут очевидцами полного солнечного затмения.