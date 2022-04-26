Полное импортозамещение мяса птицы планируется к 2025 году - Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют построить и модернизировать 23 птицефабрики, а также реализовать 20 инвестпроектов по переработке молока до конца 2025 года. Об этом заявил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля импорта в 2021 году по мясу птицы составила 168,5 тыс. тонн при собственном производстве 282,3 тыс. тонн. Тем самым, полное импортозамещение планируется к 2025 году за счет строительства и модернизации 23-х птицефабрик с общей производственной мощностью 223,1 тыс. тонн в год», - сказал министр сельского хозяйства в ходе заседания Правительства.

Он сообщил, что доля импорта в 2021 году по сырам и творогу составила 32,8 тыс. тонн при собственном производстве 36,9 тыс. тонн.

«До конца 2025 года планируется реализация 20 инвестиционных проектов по переработке молока, из них 5 крупных предприятий по производству сыров и творога с общей мощностью 161,2 тыс. тонн переработки молока», - проинформировал министр.

Как добавил министр, в рамках Карты развития в Северо-Казахстанской области активно развивается молочное животноводство, ежегодно производится более 10% от республиканского объема.

«В области, начиная с 2018 по 2021 годы, построено 22 молочно-товарные фермы, с общей численностью поголовья 15,2 тыс. голов, в реализацию проектов вложено 23 млрд тенге инвестиций, создано более 650 новых рабочих мест. Учитывая вышеизложенное, считаю возможным акимам регионов рассмотреть опыт развития молочной отрасли на примере Северо-Казахстанской области и применить в своих регионах», - обратился Ербол Карашукеев.