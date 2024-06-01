Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на встрече с учеными в Алматы

Агентство Kazinform публикует полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на встрече с учеными в центре «Ғылым ордасы».

Уважаемые друзья!

Уважаемые молодые ученые!

Я рад нашей сегодняшней встрече. «Ғылым ордасы» – колыбель казахской науки.

Как известно, за последнее время это здание изрядно обветшало. Поэтому два года назад я дал поручение провести здесь капитальный ремонт. В соответствии с современными требованиями были проведены реставрационные работы как внутри, так и снаружи здания. Самое главное – был сохранен его исторический облик. До конца года будут полностью завершены работы и проведено благоустройство. «Ғылым ордасы» продолжит служить сегодняшним и будущим ученым.

Здесь трудились многие выдающиеся деятели науки, имена которых вписаны в историю страны. Один из таких величайших представителей нашего народа – академик Каныш Сатпаев. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Каныш Сатпаев внес огромный вклад в развитие нашей страны. Его научные открытия и по сей день служат во благо людям. Недаром говорят: «Ғалымның хаты өлмейді» («Слова ученого не умирают»).

Мы живем в эпоху науки и образования. Во имя процветания нашей Родины мы должны уделить особое внимание развитию этих сфер. Другого пути нет.

У страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию.

В этот сложный период, когда обострилось соперничество между государствами во всех сферах, наша страна начала переход к новой модели экономики. Мы приступили к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. В ее основе должны быть наука и инновации.

Нам необходимо войти в числе ведущих, а не ведомых стран. Одним словом, следует повышать наш научный потенциал. В целом, работа в этом направлении ведется. На заседании Национального совета по науке и технологиям я дал ряд конкретных поручений. Решение всех проблем осуществляется под моим непосредственным контролем.

В настоящее время в Парламенте рассматривается законопроект «О науке и технологической политике». Вчера Сенат одобрил его в первом чтении. Это очень важный и долгожданный документ. Необходимо совершенствовать систему управления наукой. Особую важность приобретает вопрос социальной поддержки ученых. Поэтому в законе будут максимально учтены интересы научного сообщества.

Как известно, средства, выделяемые на науку, постоянно растут. Количество грантов на подготовку квалифицированных кадров за последние годы увеличилось в полтора раза.

В Казахстане действует 12 филиалов престижных вузов мира. В ближайшее время будет открыто еще несколько. Растет число университетов, осуществляющих научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом. Министерство выделяет тысячи грантов молодым ученым. Уверен, все это положительно скажется на развитии науки.

Во время зарубежных визитов я часто встречаюсь с учеными и призываю их наладить тесные связи с казахскими учеными. На прошлой неделе я специально встретился с учеными и ректорами высших учебных заведений в Сингапуре. Теперь мы будем обучать там наших научных работников. В целом, нам есть чему поучиться у таких стран с передовой экономикой, как Сингапур.

В постиндустриальную эпоху важнейшим фактором успеха любой страны выступает открытость миру и стремление к инновациям. Поэтому мы внимательно изучаем и перенимаем лучший международный опыт, внедряем передовые технологии и идеи.

Проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, выстраиваем равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами. Мы ориентируемся на партнерство, последовательно возводим мосты сотрудничества и взаимопонимания, а не стены отчуждения и недоверия. Однако в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение.

Делая выбор в пользу дипломатии и диалога, мы показываем нашу приверженность построению гармоничной и справедливой международной структуры. Мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны.

Для меня как Главы государства на первом месте стоят ценности нашей Независимости, благополучие народа и поступательное развитие страны. Я всегда следую этому основополагающему принципу. За пять лет нам удалось осуществить по-настоящему масштабные институциональные преобразования практически во всех ключевых сферах, от политики и экономики, до культуры и образования. Но самое главное – мы пробудили в людях веру в реальность перемен. И с намеченного пути мы уже не свернем, продолжим планомерно осуществлять все задуманные реформы.

Наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление нашей государственности и повышение благополучия народа. Важно, чтобы все граждане, в особенности молодежь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ.

Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одаренная, целеустремленная и трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, – яркий символ современного Казахстана. Молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе.

Во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности единства и солидарности. Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное полиязычие и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы, или soft power.

В свое время такие выдающиеся деятели, как Шокан, Абай, Алихан, Ахмет, Каныш, поражали людей своим интеллектом. Отношение других народов к казахам сформировалось благодаря таким великим личностям. Сейчас много молодых людей, которые обрели всемирную известность благодаря своим знаниям и таланту. Они легко осваивают иностранные языки, быстро адаптируются к любой среде.

За рубежом нас считают открытым и образованным народом. Любознательность, трудолюбие, целеустремленность и креативность – это качества, которыми мы наделены. Мы всегда должны уметь эффективно использовать эти качества.

Мы возлагаем большие надежды на молодых ученых, владеющих современными технологиями. Мы создаем наилучшие условия, чтобы молодежь могла заниматься наукой. В этом году при Национальной академии наук был создан Совет молодых ученых. Я надеюсь, что этот совет объединит талантливых молодых людей и направит их на путь науки. Шакарим говорил: «Жас көңілде жарық бар» («В юной душе есть свет»).

Наша молодежь должна быть креативной и новаторской. Молодость – это не время, которое следует тратить впустую, а время, которое нужно посвятить на то, чтобы самоотверженно служить стране. Жизненный путь академика Каныша Сатпаева – яркий тому пример. Ученый начал писать учебник «Алгебра», когда ему было всего 25 лет. В возрасте около 30 лет он открыл месторождение в Жезказгане.

Молодые ученые должны приносить пользу родной стране. Важно, чтобы подрастающее поколение было образованным и патриотичным. Каждый молодой человек должен стремиться стать ответственным гражданином – Адал азамат. Только преданные стране и своему делу ответственные граждане смогут привести Казахстан к процветанию.

Уважаемые ученые,

представители общественности!

Нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи. Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала. К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения.

Сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации. Чтобы не остаться на обочине прогресса, нам надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Мы должны исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. Иначе это будет вечная «гонка за тенью».

Важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах.

Для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. При этом наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить «в поле» и заниматься прикладными исследованиями.

Нам нужны инновационные проекты и прорывные решения в критически важных для нашей экономики отраслях. В первую очередь, следует уделить внимание дальнейшей цифровизации всех процессов и сфер жизни. Здесь ключевое значение имеет синергия усилий молодых ученых, инженеров и предпринимателей.

Экономика знаний в корне поменяла все прежние представления о высокотехнологичном бизнесе. Сейчас главным преимуществом является не огромный капитал или большой штат сотрудников, а способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей, в том числе ученых. У истоков многих технологических гигантов современного мира – Google, Microsoft, Apple – стояли вчерашние студенты. Убежден, что и в нашей стране появятся талантливые команды, которые создадут лидирующие на глобальных рынках IT-компании.

Нам важно не упустить свой шанс и усилить позиции в мировой технологической гонке. Мы добились значительного прогресса в развитии финтеха и электронного правительства. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Перед нами стоит амбициозная, но вполне реалистичная задача – стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии. Для ее успешной реализации необходимо ускорить повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта.

По прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад данной технологии в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну в этом процессе, нам надо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта. От этого напрямую зависит устойчивый экономический прогресс и технологический суверенитет нашей страны.

Государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес.

Вместе с тем решающее значение для динамичного развития сферы искусственного интеллекта имеет кадровый потенциал. Нам нужно обеспечить непрерывный приток на рынок соответствующих специалистов – это должно стать приоритетной задачей для отечественных вузов. К слову, сегодня в ведущих университетах мира образовательный процесс максимально приближен к практике и выстроен так, что студенты сами создают новые знания и разрабатывают стартапы. Думаю, нашим учебным заведениям стоит активнее перенимать подобный подход.

Развитие машинного обучения дает нам мощные инструменты для анализа и принятия тщательно выверенных мер. Однако с широким внедрением данной технологии появляются новые вызовы, требующие внимательного изучения и ответственного подхода. В первую очередь, нужно уделить пристальное внимание вопросам прозрачности и этичности в развитии и применении искусственного интеллекта.

Другим серьезным вызовом является утечка данных. В эпоху цифровизации данные становятся новым «золотом», поэтому вопрос их полноценной защиты имеет критически важное значение. Необходимо уже сегодня готовить специалистов и проводить передовые исследования в области кибербезопасности.

В целом, сейчас на наших глазах происходят серьезные сдвиги в технологическом укладе мировой экономики. Набирает обороты глобальный энергетический переход, основанный на все большем использовании возобновляемых и альтернативных источников энергии.

Казахстан также взял курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам предстоит пройти сложный процесс глубинной трансформации экономики, который сопряжен с серьезными вызовами. Ситуация усугубляется тем, что в обозримом будущем наша страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. По некоторым прогнозам, без принятия решительных мер нехватка энергомощностей достигнет шести гигаватт уже к 2030 году. Это может привести к значительному замедлению темпов роста нашей экономики и системному кризису в жилищно-коммунальной сфере, что негативным образом отразится на жизни людей.

Одним из решений проблемы может стать атомная энергетика, за создание которой активно выступают представители энергетического сектора. Наша страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и имеет собственное производство компонентов ядерного топлива. Это наше существенное конкурентное преимущество, которое следует использовать. Однако данный вопрос требует широких общественных дискуссий и детальных обсуждений в профессиональной среде, без популизма и шумихи. Надеюсь, научное сообщество примет в них самое деятельное участие и скажет свое веское слово, базируясь на принципах объективности и прагматичности. Итоговое решение по поводу создания ядерной энергетики примет народ на общенациональном референдуме.

В условиях стремительного развития возобновляемых источников генерации особое внимание следует уделить всесторонней диверсификации экономики. У нас есть огромный потенциал в производстве «зеленого» водорода, и уже намечены прорывные проекты в этой сфере.

Следует наладить выпуск продукции высокой добавленной стоимости в нефтехимии – как традиционного пластика, так и новых материалов. Развитие «зеленой» экономики повысит спрос на редкие и редкоземельные металлы, необходимые в производстве аккумуляторов. К примеру, по оценкам экспертов, для достижения углеродной нейтральности к середине столетия Европе понадобится в 35 раз больше лития, чем сейчас. У нас значительные запасы этого и многих других металлов. Нужно расширять площади геологоразведочных работ, внедрять лучшие мировые практики в эту отрасль.

Хороший задел имеется в машиностроении – в стране действует ряд сборочных производств. Необходимо углублять локализацию и наращивать импорт технологий.

Наши ученые обладают большим потенциалом в сфере медицины, фармацевтики и биотехнологий. В нашей стране успешно работают крупные предприятия, способные выпускать аналоги востребованных препаратов, оригинальные вакцины и другую медицинскую продукцию. Важно последовательно улучшать обеспеченность лекарствами и медицинскими изделиями отечественного производства. Мы налаживаем взаимодействие с передовыми международными компаниями в этих сферах.

Важным показателем прогресса отечественного здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни в стране. Данный показатель уже превысил планку в 75 лет, но все еще уступает показателям ведущих государств мира практически на целое десятилетие. А это означает, что в данном направлении нам есть к чему стремиться.

Казахстан обладает огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса, способен внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Но, к сожалению, это пока заявленная цель, впереди много практической работы. Чтобы реализовать все возможности сельского хозяйства, нам надо значительно повысить производительность труда в отрасли. Поэтому огромное значение имеют развитие агронауки, внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс.

Наши ученые работают над улучшением отечественных пород скота, созданием высокоурожайных, засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к нашим климатическим условиям. Данную работу надо усилить

Следует эффективно использовать колоссальный транзитно-логистический потенциал страны. Огромные возможности для мировой торговли открывает Транскаспийский международный транспортный маршрут. К 2027 году мы планируем довести объемы грузоперевозок по данному коридору до 10 миллионов тонн в год. Чтобы укрепить позиции нашей страны в качестве узлового транзитного хаба Евразии, надо развивать автомобильные, авиа- и железнодорожные перевозки.

На заседании Национального курултая в Атырау мною было дано поручение начать масштабное строительство и ремонт дорог. Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог. Автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами.

Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести «на нет» коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим «адресам». Это сейчас приоритетная задача. Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу.

С другой стороны, нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране. Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи.

Следует усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд туда перегруженных многотонных грузовых машин, которые разрушают покрытие дорог.

Высококачественные транспортные магистрали являются неотъемлемым признаком любой развитой страны, поскольку представляют собой не только капиталоемкие, но и наукоемкие проекты. Поэтому казахстанским компаниям автодорожной отрасли нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности для применения научного подхода и внедрения инноваций.

В целом, для построения экономики знаний важно обеспечить тесное взаимодействие между научными учреждениями и бизнесом. Эта работа включает в себя создание инновационных кластеров, технопарков и инкубаторов, в которых научные идеи будут превращаться в коммерчески успешные продукты. Такие структуры должны оказывать поддержку соответствующим проектам на всех этапах – от идеи до ее реализации на рынке.

Важно также шире применять передовые технологии для повышения качества жизни во всех населенных пунктах. Наши города и даже села должны стать «умными» – это одна из приоритетных задач Правительства и акимов. Данной работой никто из руководителей регионов серьезно не занимается. Поэтому результатов нет.

Образцом «умного города» должен стать строящийся в Алматинской области Alatau City. Этот город возводится при участии сингапурской консалтинговой компании Surbana Jurong. Он должен стать ведущим международным деловым хабом, комфортным для жизни и ведения бизнеса. Проект придаст серьезный импульс экономическому развитию Казахстана.

Еще одна важнейшая задача отечественной науки – прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В последние годы наша страна столкнулась с серьезными вызовами, связанными с наводнениями, сейсмическими угрозами, энергетическими сбоями, засухами и эпидемиями.

В результате прошедших масштабных паводков пострадали десятки тысяч семей. Многие люди лишились имущества, нанесен колоссальный ущерб экономике. На ликвидацию последствий были брошены все силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, задействован личный состав других силовых структур. За время паводков спасено и эвакуировано около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч детей. Хочу поблагодарить всех сотрудников аварийных и спасательных служб, которые продемонстрировали пример подлинного мужества и беззаветной верности долгу.

Слаженная и оперативная работа спасателей показала на деле, что человеческая жизнь является высшей ценностью нашего государства. Мы смогли преодолеть это тяжелейшее испытание, благодаря сплоченности, солидарности и взаимопомощи всех граждан.

Особого признания заслуживает самоотверженная деятельность волонтеров, которая стала ярким свидетельством единства нашего народа. Со всех уголков страны они направлялись в затопленные регионы, где возводили укрепления из песка, участвовали в эвакуации населения, доставляли гуманитарную помощь пострадавшим людям. Наши волонтеры изо дня в день показывают пример высокой гражданской ответственности, сострадания и соучастия, искреннего стремления изменить мир к лучшему.

Между тем последствия стихийного бедствия могли быть значительно меньше, если бы нам удалось своевременно спрогнозировать ситуацию. По моему поручению акимат Алматы выделил средства на ремонт здания Института сейсмологии. Ученые там работают в невыносимых условиях, ремонта не было более сорока лет.

Остро стоит вопрос обеспечения квалифицированными кадрами водной отрасли. Ранее мною было поручено восстановить Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе. Нам нужен вуз, который будет готовить специалистов, способных решать современные проблемы водного хозяйства, гидромелиорации и экологической устойчивости, укрепит научную базу в этой области. Поручаю ускорить работу в данном направлении.

В целом, нужно усилить научные исследования по мониторингу, оценке и прогнозированию стихийных бедствий, а также охране и рациональному использованию природных ресурсов.

Как отмечают эксперты, за последние десятилетия значительно возросло количество природных катаклизмов. По прогнозам ООН, к началу следующего десятилетия в мире будет происходить около 560 стихийных бедствий в год. При этом три четверти экстремальных погодных явлений ученые связывают с изменением климата. Все это оказывает огромное негативное влияние на развитие экономики, здоровье и благополучие людей. Поэтому все мировое сообщество сегодня уделяет большое внимание борьбе с климатическими изменениями.

Существенный вклад в эту работу может внести инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике. Для нашего региона особо актуальна проблема нарастающего водного дефицита. Вода – это базовая потребность, от которой зависит развитие экономики, сельского хозяйства и качество жизни людей. Поэтому нам предстоит выстроить системную научную деятельность для сохранения и рационального использования водных ресурсов, повышения эффективности управления в отрасли.

В 2026 году в нашей стране будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН, который, уверен, внесет значимый вклад в консолидацию усилий международного сообщества по борьбе с климатическими изменениями.

Вместе с тем важно формировать в обществе экологическую культуру, продвигать ценности бережного отношения к окружающей среде. Считаю, что в новых реалиях в основе всех образовательных и научных программ должно лежать экологическое мышление. Надо, чтобы неотъемлемой частью общественного сознания стало ответственное отношение к природным ресурсам и забота об окружающей среде.

В этом году в нашей стране запущена экологическая акция «Таза Қазақстан». Это не очередное мероприятие, а крайне важный проект, призванный изменить ориентиры и отношение наших людей к окружающей среде. Самое активное участие в масштабном экологическом начинании приняла молодежь, и это хороший показатель. За короткие сроки было высажено свыше 2,5 млн деревьев, очищены прибрежные территории вокруг более чем 200 водоемов. Это инициатива должна получить продолжение и стать доброй традицией. При этом не нужно ограничиваться только посадкой саженцев и сбором мусора. Есть много других важных дел. Главное, чтобы все делалось с искренними намерениями.

Я с большим вниманием слежу за тем, какая работа проводится регионами в рамках этой акции, и, в первую очередь, требую результаты от акимов. Однако не нужно взваливать всю работу на акимов и просто наблюдать за происходящим. Начался летний сезон, а с ним оживится внутренний туризм. Каждый гражданин, отправляющийся на отдых, должен бережно относиться к природе. Главный залог чистоты – не загрязнять окружающую среду. Это общая задача.

Кроме того, необходимо построить предприятия по переработке мусора. Без этого наши города и села не будут чистыми. Считаю, что «Таза Қазақстан» нужно понимать в широком значении. Чистота должна, в первую очередь, начинаться с сознания каждого человека. У чистого и порядочного человека и дела будут складываться.

Сегодня мы уделяем первостепенное внимание формированию нового качества нации. На заседании Национального курултая в Атырау я заявил о необходимости продвижения обновленной системы ценностей. Сейчас государство и общество единодушны в этом вопросе. На этих ценностях должна основываться воспитательная работа образовательных учреждений. К сожалению, проявления насилия и жестокости остаются реалией нашего общества. Подобная негативная тенденция особенно часто наблюдается среди молодежи.

Нам нужно признать, что у этой проблемы есть глубокие корни. Несомненно, социальные сети могут оказывать негативное влияние на поведение детей. Однако нельзя видеть все зло только в них. У системы образования много недостатков. Есть упущения и в воспитании в семье. Обязанность родителей – дать своему ребенку достойное воспитание и образование. Взрослые должны подавать детям положительный пример своими поступками.

Важно, чтобы все дети нашей страны росли в гармонии с окружающим миром, в атмосфере любви и заботы со стороны родителей и близких. Для этого, в первую очередь, надо изжить на корню такое проявление отсталости и нравственной деградации, как домашнее насилие.

Сегодня проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается в публичном пространстве. Это говорит о положительной трансформации системы ценностей нашего общества, которое становится все более непримиримым к любым формам агрессии и жестокости. С первых дней моего президентства я уделяю большое внимание защите прав женщин и детей. Мы последовательно принимаем законодательные и институциональные меры в данном направлении.

В сентябрьском Послании 2022 года мною было поручено ужесточить ответственность за семейно-бытовое насилие. Признаться, далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют, и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона. Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция.

Как вы знаете, в апреле текущего года мною был подписан закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие. Убежден, что новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. Ведь всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению.

Роль матери в воспитании гражданина своей страны неоценима. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным. Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации.

Еще один важный вопрос. Я не раз говорил о том, что важно повышать авторитет человека труда в обществе. За последние пять лет в этом направлении была проделана большая работа. Внесены поправки в соответствующие законы. Повышена заработная плата. Были приняты и другие меры социальной поддержки трудящихся. Их деятельность заслуженно отмечается государственными наградами. Благодаря такой всесторонней поддержке значительно повысился статус работников различных отраслей.

Не бывает плохих профессий. Государству важны и нужны все профессии. Человека, достигшего мастерства в своем деле, обязательно ждет успех. В конечном счете, следует широко и повсеместно пропагандировать трудолюбие и стремление к повышению профессиональной квалификации. Именно эти ориентиры позволят нам стать конкурентоспособной нацией.

Уважаемые участники!

Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым. И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета.

В прошлом году 284 молодых ученых получили жилье. В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом.