Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения ученых

Уважаемые ученые!

Уважаемые участники встречи!

Поздравляю вас с Днем работников науки!

Проведение подобных встреч в Акорде накануне профессионального праздника стало хорошей традицией.

Это знак особого уважения и свидетельство глубокого признания заслуг научного сообщества, поскольку именно наука служит фундаментальной опорой прогрессивного государства, а ученые — его главное достояние.С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене.

Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых.

Сегодня в этом зале присутствуют исследователи, добившиеся выдающихся достижений в различных отраслях познания. Вы вносите значительный вклад в формирование нового качества нации и повышение благосостояния наших граждан, за что выражаю вам искреннюю признательность.

Всегда будут актуальными слова великого Абая: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Чтобы стать конкурентоспособной страной, нам, прежде всего, нужно развивать науку, осваивать новые технологии и ИИ.

Как известно, нынешний год я объявил Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы четко осознаем: для государства, нацеленного на рост и процветание, опора на науку становится стратегической задачей.

Государство оказывает системную поддержу научной сфере. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы.

Перед нами стоит еще одна важная задача. Необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы молодые ученые смогли посвятить себя науке. Ведь будущее отечественной науки — в руках передовой, талантливой, интеллектуальной, стремящейся к высоким целям молодежи.

Амбициозные и одаренные граждане станут главным двигателем прогресса нации. Именно им предстоит продолжить путь таких корифеев, как Каныш Сатпаев. Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке.

В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты. Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение.

Поддерживая науку и отдавая дань уважения ученым, мы утверждаем в обществе такие ценности, как трудолюбие, любовь к знаниям, созидательность.Если нашему народу будет присущ передовой образ мышления, это неизбежно пробудит в подрастающем поколении интерес к научному поиску и образованию. Воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи — это наш общий долг, за исполнение которого в равной мере ответственны и государство, и родители.

В прошлом году я подписал закон о создании единой накопительной системы «Келешек». Данная программа позволит родителям формировать целевые накопления на получение детьми качественного образования. На сегодня уже около 200 тысяч граждан открыли специальные счета. Безусловно, это самые дальновидные инвестиции в будущее.

Еще один важный вопрос. Следует эффективно использовать научный потенциал во благо страны. Открытия наших ученых не должны оставаться сугубо кабинетными достижениями. Надо осуществлять проекты, которые дают конкретные результаты и могут быть внедрены в производство. Одним словом, наука должна работать на нужды экономики и общества. Эта задача, имеющая особое значение для развития нашей страны, должна постоянно быть в центре внимания Правительства. Именно на этом непоколебимом принципе строят свою стратегию ведущие мировые компании.

Глобальные технологические гиганты включают в число своих приоритетов развитие образования и науки, оперативное внедрение научных инноваций в производственный процесс. Такие компании лидируют и по рекрутированию талантов.Опыт мировых флагманов XXI века подтверждает, что развитие технологий и инноваций — важнейшее и неотъемлемое условие прогресса.

Развитие прикладной науки — исключительно важная задача для нашей страны. Несомненно, очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты превращаются в технологические хабы.

Например, в прошлом году врачи Центра сердца University Medical Center создали уникальную разработку — инновационный медицинский аппарат ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), который можно по праву назвать самым значимым научным достижением 2025 года. Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов. Подобные уникальные открытия демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки.Тем не менее в этой сфере остается немало нерешенных проблем.

Как вы знаете, в марте я посетил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, где обсудил с представителями научного сообщества ряд вопросов. В первую очередь я отметил необходимость жесткой дисциплины и четкой приоритизации в финансировании науки. Главной целью должно быть не номинальное освоение бюджета, а реализация проектов, приносящих пользу обществу. Самое пристальное внимание следует уделять подготовке квалифицированных инженерно-технических кадров. В этом случае ответственность, по большому счету, лежит на высших учебных заведениях, так как именно в их стенах формируется интеллектуальный потенциал нации. Несомненно, надлежащее исполнение вузами своих функций является ключевым фактором воспроизводства квалифицированных специалистов, профессионалов своего дела.

Также необходимо выработать действенные механизмы внедрения новых технологий в наукоградах и городах ускоренного развития. В настоящее время ведется работа по присвоению городу Курчатову статуса наукограда. Следует поощрять инвесторов, поддерживающих подобные центры. Это также одна из наиболее важных задач, стоящих перед Правительством. Откровенно говоря, нам предстоит масштабная работа, которая потребует значительных усилий. Уверен, что государство и научное сообщество сообща смогут решить сложные задачи в сфере науки.

Уважаемые ученые!

Как вам известно, в Казахстане 15 марта состоялся исторический по своему значению референдум, на котором подавляющим большинством граждан принята новая Конституция, призванная укрепить фундаментальные основы нашего государства, вывести страну на траекторию устойчивого развития во всех сферах, включая науку.

В преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Это значит, что всесторонняя поддержка указанных сфер приобретает стратегическое значение и, что критически важно, теперь развитие данных отраслей стало конституционной обязанностью государства.

Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всему научно-академическому сообществу за деятельный вклад в разработку и принятие Конституции.

Согласно переходным положениям, новая Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. К этому времени все основные законы должны быть приведены в соответствие с нормами Конституции. Парламент уже приступил к большой законотворческой работе в этом направлении. Ожидаю от депутатов качественного и оперативного рассмотрения законопроектов.

Как Глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года.

Специально говорю об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании. Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями.

Выборы в Курултай станут началом процесса масштабной «перестройки» всей политической системы Казахстана. При этом, как мною уже неоднократно отмечалось, крайне важно, чтобы проводимые нами политические и экономические преобразования были тесно увязаны с положительными «ментальными» переменами в обществе.

В этом сложном процессе особая роль принадлежит ученым как носителям прогрессивных ценностей, интеллектуальным и моральным авторитетам. Настоящие ученые всегда находились в авангарде противостояния с архаикой и невежеством, гордо шли вперед по пути просвещения и знаний.

Как мудро сказал Второй учитель мира Аль-Фараби, «знание без воспитания — враг человечества».Поэтому истинный прогресс возможен лишь тогда, когда он сопряжен с гуманизмом, справедливостью, ответственностью, воспитанием подрастающего поколения в духе уважительного отношения к морали и законности.

Казахстанское общество не должно идти на поводу деструктивных, разрушительных по своим последствиям представлений о плохом и хорошем, доверять чуждому нашему ДНК мировоззрению относительно общественной и личной морали и нравственности. Попытки подорвать общественное согласие и стабильность, разжечь социальную и межнациональную рознь, будут решительно пресекаться согласно закону. Как указано в Конституции, в стране должны царить Закон и Порядок.

Считаю, что голос наших ученых должен звучать громче, чтобы продвигать в обществе, особенно в молодежной среде, культуру ответственности и дисциплины. Правовой нигилизм нам не попутчик, мы за здравомыслие и законопослушание.

Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость. Для нас этот вывод очевиден.

Поэтому нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам. Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве.

Укрепление института семьи, школьной системы по сути зиждется на привитии детям культуры чтения. Так, во всяком случае, должно быть. Вопреки пессимистическим рассуждениям книги не утратили своего значения как источник знаний, и даже в качестве наставника.

Говорят, что каждая прочитанная книга — это прожитая жизнь. Хорошо известно, что книги наилучшим образом развивают когнитивные способности, расширяют кругозор, укрепляют уверенность людей в собственных силах.

Совсем скоро Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги. Эта очень востребованная общественная инициатива должна быть подкреплена грамотно выстроенной издательской работой в стране, в том числе с изданием актуальных, полезных художественных произведений зарубежных авторов.

Культура чтения должна стать неотъемлемой частью нашего культурного кода, одной из граней высокого качества нации. Считаю, что наши ученые обязаны внести свой весомый вклад в это дело.

В связи с этим хочу вновь подчеркнуть один крайне важный момент: нам необходимо укоренить в обществе принцип верховенства права, то есть сформировать высокий уровень правосознания.

Идеология Закона и Порядка должна стать незыблемым ориентиром во всех сферах жизнедеятельности: от соблюдения норм поведения в общественных местах и в быту, в том числе на различных мероприятиях и семейных праздниках, до культуры вождения на дорогах.

Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо.

Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше.

Очевидно, что текущее положение требует пристального внимания Правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил.

Недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и, тем более, нападения на них. Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов.

Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан.

Крайне важно сформировать в обществе культуру чистоты и бережного отношения к природе.

Здесь я хочу особо отметить общенациональный проект «Таза Қазақстан». Суть этой инициативы не ограничивается благоустройством городов и сел. Ее основная миссия заключается в обновлении общественного сознания, благодаря чему мы сможем пробудить в наших гражданах неравнодушное отношение к судьбе Родины, сопричастность к построению нашего общего будущего.

Только там, где во главу угла поставлены такие ценности, как ответственность, справедливость и взаимное уважение, возможны рост и процветание. Эти установки разделяют все цивилизованные государства и народы. Именно они легли в основу новой Народной Конституции.

Мы встали на путь развития, стали конкурентоспособной на глобальном уровне страной. У нас есть значимые достижения. В первую очередь, это высокое качество человеческого капитала.

Мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием. Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмед Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации.

Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий. Предстоит переосмыслить, широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей. Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена «Ходжа Ахмеда Яссауи», озвученная в Туркестанской области. Наряду с этим в прошлом году состоялся международный симпозиум, посвященный учению Яссауи.

В целом, важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи, раскрывая масштаб его выдающейся личности как по всей стране, так и за рубежом. Наряду с этим необходимо всесторонне исследовать его уникальные труды. Продолжением этой доброй инициативы станет проведение в нынешнем году форума, посвященного Аль-Фараби. Такие обогащающие нашу науку мероприятия будут проводиться ежегодно.

На этом торжественном мероприятии хотел бы поделиться еще одной хорошей новостью.

Как известно, необъятные просторы нашей Великой степи дали миру многих выдающихся деятелей. Среди них особое место занимает всемирно знаменитый философ Аль-Фараби, чье наследие является вершиной цивилизации, бесценным достоянием всего человечества. В этой связи считаю необходимым учредить орден «Аль-Фараби», который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни.

В этом году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби».

Уважаемые ученые!

Как созидательная нация мы ставим перед собой высокие цели.

Сплоченно, объединившись всем народом, мы делаем уверенные шаги к светлому будущему страны. Опираясь на образование и науку, на интеллектуальную элиту и прогрессивно мыслящую молодежь, мы кардинально преобразим нашу священную Родину — Казахстан.

Наш долг перед нацией — оставить в наследие будущим поколениям Передовое, Сильное и Справедливое государство. На этом судьбоносном этапе развития мы возлагаем особые надежды на колоссальный потенциал отечественных ученых, ведь расцвет науки послужит прогрессу всей страны, откроет перед нами горизонты безграничных возможностей. Каждое ваше научное достижение является источником вдохновения для всего нашего народа. Убежден, что ваш труд всегда будет служить высшим интересам страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства.

В преддверии вашего профессионального праздника я подписал Указ о награждении ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, внесших существенный вклад в развитие высшего образования.

Также сегодня я вручу ключи от квартир ряду молодых ученых.

Примите мои поздравления!