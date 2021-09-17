Полная газификация столицы позволит сократить выбросы в атмосферный воздух - Зулфухар Жолдасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полная газификация столицы позволит сократить выбросы в атмосферный воздух до 6 тысяч тонн. Об этом рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Нур-Султану в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 113 тысяч тонн. Из них на долю предприятий с котельными приходится 33,5 % выбросов, на автотранспорты - 32,5%, на частный сектор – 29 %. На сегодняшний день по городу в Дорожной карте предусмотрено 13 мероприятий, 6 из них выполнены», - пояснил Зулфухар Жолдасов.

По его словам, еще одной причиной загрязнения является печное отопление частного сектора углем.

«Известно, что сейчас проводится работа по газификации города. В столице 30 тысяч частных домов, 5 тысяч домов имеют доступ к газовому отоплению. Полная газификация будет завершена до конца 2023 года. По предварительным данным выбросы в атмосферный воздух сократятся от 23 тысяч тонн до 6 тысяч тонн», - добавил З. Жолдасов.