Полная газификация столицы позволит сократить выбросы в атмосферный воздух - Зулфухар Жолдасов
«По городу Нур-Султану в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 113 тысяч тонн. Из них на долю предприятий с котельными приходится 33,5 % выбросов, на автотранспорты - 32,5%, на частный сектор – 29 %. На сегодняшний день по городу в Дорожной карте предусмотрено 13 мероприятий, 6 из них выполнены», - пояснил Зулфухар Жолдасов.
По его словам, еще одной причиной загрязнения является печное отопление частного сектора углем.
«Известно, что сейчас проводится работа по газификации города. В столице 30 тысяч частных домов, 5 тысяч домов имеют доступ к газовому отоплению. Полная газификация будет завершена до конца 2023 года. По предварительным данным выбросы в атмосферный воздух сократятся от 23 тысяч тонн до 6 тысяч тонн», - добавил З. Жолдасов.