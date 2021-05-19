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Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq

19 Мая 2021 21:26
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Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал бессимптомных больных коронавирусом находиться дома и не подвергать риску окружающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В прямом эфире на телеканале «Алматы» аким города заявил, что приложение Ashyq дает возможность работать объектам предпринимательства.

«Но при этом, самое страшное то, что люди знают, что они болеют и приходят в эти заведения, которые работают по Ashyq. Там у него выявляется «красный статус». Он, заведомо зная, но у него нет симптомов, все равно ходит в заведения. Полная безответственность можно сказать. Я хотел бы попросить всех тех горожан, которые болеют, даже если бессимптомно, находиться дома, пролечиться, а потом только выходить», - отметил аким города.

Ранее Бакытжан Сагинтаев рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в городе и призвал всех горожан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, вакцинироваться. По его словам, это позволит стабилизировать ситуацию и постепенно вернуться к прежнему ритму жизни мегаполиса.


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#Алматы   #Акимат   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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